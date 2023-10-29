Мнение: Cколько релокантов вернулись, «паспорт хорошего русского» и новый закон о гражданстве

1. Даже западные исследователи, которые завышают число уехавших из России за последние полтора года, признают, что заметная часть релокантов вернулась обратно, и что мало кому из них эмиграция пошла на пользу, даже в сугубо в материальном и карьерном разрезе. Цитирую (ссылка):



Исследователи Института Европейского университета (EUI) выяснили, что более 15 процентов россиян, покинувших Россию с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, решили вернуться на родину. Уточняется, что каждый шестой из них временно или надолго вернулся в Россию, а эмиграция лишила часть из них высокого статуса. Об этом сообщает британская Financial Times (FT) со ссылкой на опрос, который проводили специалисты EUI Эмиль Камалов и Иветта Сергеева.

Об этом сообщает британская Financial Times (FT) со ссылкой на опрос, который проводили специалисты EUI Эмиль Камалов и Иветта Сергеева.

Покинувшие страну россияне за границей потеряли деньги и статус FT пишет, что с 24 февраля 2022 года из России уехали свыше 800 тысяч граждан. <…>

По данным деловой газеты, далеко не все россияне, отправившиеся в добровольную эмиграцию, покидали страну по политическим причинам. Некоторые из них стремились попасть в Европу или США с целью получить большие экономические перспективы с учетом имеющихся профессиональных способностей. При этом осуществить мечту удалось лишь единицам.

Лично я полагаю, что реальный процент вернувшихся значительно выше. Но, к сожалению, точных данных у меня нет. Нет их и у западных исследователей, так как они вывели свои 15% на основе… опроса в интернете.

2. В Европе тем временем вспомнили рецепты Второй мировой — там из релокантов составляют уже оккупационную администрацию для России (ссылка):



Захарова призвала приравнять к измене Родине получение так называемого паспорта хороших русских в ЕС.

Ранее Европарламент предложил ввести «паспорт демократии» для оппозиционно настроенных россиян. Там считают, что владельцы таких документов станут опорой ЕС после «победы Украины и поражения России».

Захарова напомнила, что в годы нацистской оккупации тем, кто желал сотрудничать, предлагали подписать фолькслист — документ, играющий роль паспорта Третьего рейха. В СССР это квалифицировалось как измена Родине и судилось по всей строгости правовых норм.

«Думаю, наши законодатели будут правы, если начнут прорабатывать возможную реакцию на случай одобрения Европарламентом подобных решений», — отметила она.

Вчера меня спрашивали, является ли пособничеством США уплата налогов в США. Ответ: разумеется, не является. Понятно, что если русский живёт в США — на что у него могут быть самые разные причины — он платит налоги в США. Ничего предосудительного тут нет. А вот получение паспорта хорошего русского — совершенно другой разговор. Госпожа Захарова права, это действительно измена Родине. Неоспоримая, с чистосердечным признанием.

3. Вступил в силу новый закон «О гражданстве Российской Федерации». Согласно нему, российское гражданство в некоторых случаях может быть прекращено (ссылка):

В России 26 октября вступил в силу новый базовый федеральный закон о гражданстве, который упрощает возможность получения паспорта страны для некоторых претендентов, а также вводит процедуру прекращения гражданства взамен института отмены решений о его предоставлении. <…>

Это касается только тех, кто приобрел гражданство не по рождению (то есть прекращение гражданства России, полученного по рождению, не допускается).

Также расширился перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства России. Среди них, например, действия, угрожающие национальной безопасности и территориальной целостности России, призывы к экстремизму, диверсия, дезертирство, фейки об армии и дискредитация вооруженных сил.

Кроме того, в этот перечень включены преступления, связанные с посягательством на жизнь государственного или общественного деятеля, уничтожением либо повреждением воинских захоронений, реабилитацией нацизма и другими противоправными действиями.

Полагаю, оно и правильно. Нельзя же сажать всех в тюрьму на 10 лет. Государство должно держаться между двумя опасными крайностями — разрушительной мягкостью Николая II и варварской кровожадностью Иосифа Сталина.