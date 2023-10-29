“Пари Нижний Новгород” побеждает “Сочи” в домашнем матче РПЛ

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) “Пари Нижний Новгород” одержал победу над “Сочи” на своем стадионе. Счет встречи составил 1:0. Единственный гол был забит полузащитником “Пари” Николаем Калинским на 38-й минуте.

Во встрече также были назначены два пенальти – на 62-й и 93-й минутах, однако Ванья Дркушич и Кристиан Нобоа из “Сочи” не смогли их реализовать.

После проведенных 13 матчей “Пари Нижний Новгород” занимает шестое место в турнирной таблице с 20 очками, в то время как футболисты из “Сочи” находятся на последней, 16-й строчке с девятью баллами. Лидером в РПЛ остается “Краснодар” с 28 очками.

В следующем матче “Пари Нижний Новгород” сыграет на выезде с московским “Динамо” 2 ноября, а “Сочи” примет “Факел” день ранее.