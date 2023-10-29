 

Мнение: Хроники банкротства Запада, прочный бюджет России и путь Сбера к первому месту в мире

29.10.2023, 20:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Инфографика, показывающая уровень государственного долга к ВВП в разных странах мира, то есть, грубо говоря, долговую нагрузку этих стран. В красной зоне всё очень плохо, в зелёной (где Россия) всё хорошо. Лидирует в антирейтинге Япония с предбанкротным показателем в 261%. Госдолг США достигает 121%, превышая американский ВВП, тогда как госдолг России составляет скромные 20% (ссылка).
 
Кого-то может удивить высокий уровень госдолга в Бразилии (85%), Индии (84%) и Китая (77%). Однако по поводу этих дружественных России стран (особенно Индии и Китая) нет особых сомнений, что свои долги они отдать смогут. Китай является крупнейшей мировой экономикой и главной мастерской мира, а Индия с Бразилией – это развивающиеся страны с растущим населением, которые проходят сейчас фазу активной индустриализации. Потенциал экономического роста там огромен.

Про США, про американских сателлитов в Европе и Японии такого не скажешь. С демографией у золотого миллиарда катастрофа, потенциала догоняющего экономического роста там нет. Сможет ли Запад заплатить свои долги, большой вопрос — особенно если учесть, что тот долг, который мы видим, является всего лишь верхушкой айсберга.

Посмотрим на ту же Грецию с госдолгом в 177% ВВП, которая ещё после финансового кризиса 2008-2009 годов стала фактически банкротом и была «спасена» Евросоюзом, который просто перевёл проблему на более высокий уровень. Теперь Греции ещё хуже, так как в качестве платы за спасение Евросоюз заставил её экономику страдать, а сам Евросоюз ещё ближе к банкротству, так как он частично взял долги Греции на себя.

Когда разоряться будут США, Япония и Евросоюз спасать их будет некому, так как более крупного ковра, под который можно было бы замести мусор, в американском мире уже нет. При этом экономики стран Запада, в отличие от экономик нормальных стран, состоят по большей части из воздуха. Если паче чаяния обанкротится условная Бразилия, то через 5-10 лет она оправится от банкротства и выйдет на прежний уровень. Если обанкротится одна из главных экономик Запада, каскадное обрушение откинет её на десятилетия назад.

2. В Минфине подготовили, а в Госдуме одобрили проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Бюджет будет дефицитным, так как предполагается рост расходов — в первую очередь, на продолжение прокси-войны против США (ссылка). Симметричный рост доходов вполне возможен, так как США и Израиль делают сейчас максимум для роста нефтяных цен, но всё же базовым сценарием для России является печать рублей, в той или иной форме.
 
Вот обзорное видео на эту тему от Алексея Антонова. На всякий случай — всем рекомендациям блогеров следуйте на свой страх и риск. Если блогер говорит вам, что морковка полезна для зрения, а вы выкалываете себе морковкой глаз, винить за это блогера неправильно (ссылка):

Запас прочности у российской экономики огромен. Дефицитные бюджеты в России уже были, ничего особенного в этом плане не происходит и теперь. Переход к усилению рублёвой инфляции (при возможном дальнейшем ослаблении курса рубля) ожидается достаточно плавный, чтобы бизнес не пострадал — следовательно, рабочие места сохранятся, налоги и зарплаты будут выплачиваться вовремя. У простых россиян тоже есть время, чтобы защитить свои сбережения от инфляции, хотя, как показывает опыт, большая часть предпочтёт не делать вообще ничего.

Ещё раз: российские власти готовятся к худшему сценарию, при котором у нас не будет никаких экспортных сверхдоходов, СВО будет продолжаться ещё 10-20 лет, а дефицит рабочих рук не удастся быстро закрыть ничем — ни демобилизацией, ни миграцией, ни роботизацией. Таким образом, любые сюрпризы, за исключением разве что ядерной войны, будут нам «в плюс».

3. Наш Сбер вошёл в топ-3 финансовых организаций мира по числу транзакций и движется к тому, чтобы занять второе место. Пока что впереди находятся британцы и американцы (ссылка):

Сбер подтвердил свои позиции в рейтинге крупнейших эквайеров мира по количеству обработанных транзакций. Согласно отчету The Nilson Report The 150 Largest Merchant Acquirers Worldwide, в 2022 году Сбер обработал 42,1 млрд транзакций, заняв третье место в мире по этому показателю. Доля банка среди ведущих 150 мировых эквайеров составила 9 процентов.

За год Сберу удалось сократить разрыв с ближайшим конкурентом — FIS (WORLDPAY) — в два раза: с 6 до 3 процентов.

При этом Сбер показал самые высокие темпы роста количества транзакций среди лидеров рейтинга: +11 процентов против 4 процентов у JPMORGAN/CHASE и 8 процентов у FIS (WORLDPAY).

Я с некоторым сожалением вспоминаю начало СВО, когда Джо Байден рвал в клочья российскую экономику и покупал доллары по 200 рублей. Сбер тогда можно было купить по 100 рублей. Теперь его акции стоят уже 270 рублей — как в январе 2022, до начала спецоперации. Впрочем, будучи миноритарным акционером Сбера, я доволен уже тем, что Сбер получает хорошую прибыль, уверенно растёт и регулярно платит мне жирные дивиденды.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Мнение: О чудовищных потерях Украины… Доживут до — не только лишь все?

30.10 / Мнение: Зеленые приходят к власти в мире

30.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Силы Тьмы побеждают

30.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Кратер “Королев” на Марсе

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Виноваты ЦАХАЛ и ШАБАК

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Ограниченный успех АдГ

29.10 / Мнение: Cколько релокантов вернулись, «паспорт хорошего русского» и новый закон о гражданстве

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Игры приравняли к организаторам распространения информации

29.10 / “Пари Нижний Новгород” побеждает “Сочи” в домашнем матче РПЛ

29.10 / Мнение: О вундервафлях для ВСУ… Нормальное оружие ушло Израилю?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика