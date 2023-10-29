Мнение: Хроники банкротства Запада, прочный бюджет России и путь Сбера к первому месту в мире

1. Инфографика, показывающая уровень государственного долга к ВВП в разных странах мира, то есть, грубо говоря, долговую нагрузку этих стран. В красной зоне всё очень плохо, в зелёной (где Россия) всё хорошо. Лидирует в антирейтинге Япония с предбанкротным показателем в 261%. Госдолг США достигает 121%, превышая американский ВВП, тогда как госдолг России составляет скромные 20% (ссылка).



Кого-то может удивить высокий уровень госдолга в Бразилии (85%), Индии (84%) и Китая (77%). Однако по поводу этих дружественных России стран (особенно Индии и Китая) нет особых сомнений, что свои долги они отдать смогут. Китай является крупнейшей мировой экономикой и главной мастерской мира, а Индия с Бразилией – это развивающиеся страны с растущим населением, которые проходят сейчас фазу активной индустриализации. Потенциал экономического роста там огромен.

Про США, про американских сателлитов в Европе и Японии такого не скажешь. С демографией у золотого миллиарда катастрофа, потенциала догоняющего экономического роста там нет. Сможет ли Запад заплатить свои долги, большой вопрос — особенно если учесть, что тот долг, который мы видим, является всего лишь верхушкой айсберга.

Посмотрим на ту же Грецию с госдолгом в 177% ВВП, которая ещё после финансового кризиса 2008-2009 годов стала фактически банкротом и была «спасена» Евросоюзом, который просто перевёл проблему на более высокий уровень. Теперь Греции ещё хуже, так как в качестве платы за спасение Евросоюз заставил её экономику страдать, а сам Евросоюз ещё ближе к банкротству, так как он частично взял долги Греции на себя.

Когда разоряться будут США, Япония и Евросоюз спасать их будет некому, так как более крупного ковра, под который можно было бы замести мусор, в американском мире уже нет. При этом экономики стран Запада, в отличие от экономик нормальных стран, состоят по большей части из воздуха. Если паче чаяния обанкротится условная Бразилия, то через 5-10 лет она оправится от банкротства и выйдет на прежний уровень. Если обанкротится одна из главных экономик Запада, каскадное обрушение откинет её на десятилетия назад.

2. В Минфине подготовили, а в Госдуме одобрили проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Бюджет будет дефицитным, так как предполагается рост расходов — в первую очередь, на продолжение прокси-войны против США (ссылка). Симметричный рост доходов вполне возможен, так как США и Израиль делают сейчас максимум для роста нефтяных цен, но всё же базовым сценарием для России является печать рублей, в той или иной форме.



Вот обзорное видео на эту тему от Алексея Антонова. На всякий случай — всем рекомендациям блогеров следуйте на свой страх и риск. Если блогер говорит вам, что морковка полезна для зрения, а вы выкалываете себе морковкой глаз, винить за это блогера неправильно (ссылка):

Запас прочности у российской экономики огромен. Дефицитные бюджеты в России уже были, ничего особенного в этом плане не происходит и теперь. Переход к усилению рублёвой инфляции (при возможном дальнейшем ослаблении курса рубля) ожидается достаточно плавный, чтобы бизнес не пострадал — следовательно, рабочие места сохранятся, налоги и зарплаты будут выплачиваться вовремя. У простых россиян тоже есть время, чтобы защитить свои сбережения от инфляции, хотя, как показывает опыт, большая часть предпочтёт не делать вообще ничего.

Ещё раз: российские власти готовятся к худшему сценарию, при котором у нас не будет никаких экспортных сверхдоходов, СВО будет продолжаться ещё 10-20 лет, а дефицит рабочих рук не удастся быстро закрыть ничем — ни демобилизацией, ни миграцией, ни роботизацией. Таким образом, любые сюрпризы, за исключением разве что ядерной войны, будут нам «в плюс».

3. Наш Сбер вошёл в топ-3 финансовых организаций мира по числу транзакций и движется к тому, чтобы занять второе место. Пока что впереди находятся британцы и американцы (ссылка):

Сбер подтвердил свои позиции в рейтинге крупнейших эквайеров мира по количеству обработанных транзакций. Согласно отчету The Nilson Report The 150 Largest Merchant Acquirers Worldwide, в 2022 году Сбер обработал 42,1 млрд транзакций, заняв третье место в мире по этому показателю. Доля банка среди ведущих 150 мировых эквайеров составила 9 процентов.

За год Сберу удалось сократить разрыв с ближайшим конкурентом — FIS (WORLDPAY) — в два раза: с 6 до 3 процентов.

При этом Сбер показал самые высокие темпы роста количества транзакций среди лидеров рейтинга: +11 процентов против 4 процентов у JPMORGAN/CHASE и 8 процентов у FIS (WORLDPAY).

Я с некоторым сожалением вспоминаю начало СВО, когда Джо Байден рвал в клочья российскую экономику и покупал доллары по 200 рублей. Сбер тогда можно было купить по 100 рублей. Теперь его акции стоят уже 270 рублей — как в январе 2022, до начала спецоперации. Впрочем, будучи миноритарным акционером Сбера, я доволен уже тем, что Сбер получает хорошую прибыль, уверенно растёт и регулярно платит мне жирные дивиденды.