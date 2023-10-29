 

Мнение: О вундервафлях для ВСУ… Нормальное оружие ушло Израилю?

29.10.2023, 20:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Ну что могут 1,5% мировой экономики против почти 50%!», — говорили они. «Где там “немытой России” тягаться с высокими технологиями Запада», — поддакивали типа просветлённые. И ждали, ждали, ждали…

Дождались!

Это ведь и правда #победа коллективного Запада в конкуренции с «отсталой Рашкой»? Или ещё нет?

Как пишет The New York Times, с приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в дополнительных средствах ПВО. И они настолько отчаялись, что готовы даже экспериментировать с чудовищной системой вооружений, которая была создана во времена #СССР, а теперь «дорабатывается» Пентагоном.

Американские официальные лица называют эту программу FrankenSAM, сопрягая миф о Франкенштейне с русским «сделай сам». Она призвана соединить современные зенитные ракеты западного калибра с переоборудованными советскими пусковыми установками и радарами. Уже два варианта этих импровизированных систем ПВО – один, сочетающий советские пусковые установки «Бук» и американские ракеты Sea Sparrow, другой, сочетающий советские радары и американские ракеты Sidewinder, – прошли испытания на военных базах в #США в течение последних нескольких месяцев. Их должны поставить для ВСУ уже до конца осени этого года.

И это означает, во-первых, вопиющий технологический провал современного Запада. Который настолько уверовал в собственное превосходство, что «забыл» о развитии традиционных вооружений. Теперь — стыд и срам для КЗ! — приходится сопрягать советские разработки полувековой давности с достижениями западного ВПК. Потому что провалились целые классы систем вооружений. И нагнать отставание у «высокотехнологичных» стран в короткие сроки не получается.

Ну и во-вторых, всё самое современное резервируется сейчас для будущих нужд Израиля. Не только потому, что глава Госдепа #США Энтони Блинкен приехал в Тель-Авив как американец и как еврей, но и ввиду того, что конфликт на Ближнем Востоке угрожает реальным интересам Штатов намного больше, чем все спекуляции о «русской угрозе».

И если так дальше пойдёт, каких ещё «кадавров» породит западная инженерно-конструкторская мысль, напрочь отвыкшая думать за годы после холодной войны?

А украинцы тем временем будут переходить к войне палок и дротиков?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Убитый маньяк являлся девочке во снах, прося раскопать его могилу, и она сделала это

30.10 / Мнение: Погромы будут

30.10 / Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки

30.10 / Мнение: О чудовищных потерях Украины… Доживут до — не только лишь все?

30.10 / Положительное мышление: как изменить свою жизнь через позитивные убеждения

30.10 / Мнение: Зеленые приходят к власти в мире

30.10 / Милая овечка слопала томат размером с мяч

30.10 / Как работа ночью влияет на наш организм?

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Виноваты ЦАХАЛ и ШАБАК

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Ограниченный успех АдГ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика