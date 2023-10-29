Мнение: О вундервафлях для ВСУ… Нормальное оружие ушло Израилю?

«Ну что могут 1,5% мировой экономики против почти 50%!», — говорили они. «Где там “немытой России” тягаться с высокими технологиями Запада», — поддакивали типа просветлённые. И ждали, ждали, ждали…

Дождались!

Это ведь и правда #победа коллективного Запада в конкуренции с «отсталой Рашкой»? Или ещё нет?

Как пишет The New York Times, с приближением зимы украинские власти отчаянно нуждаются в дополнительных средствах ПВО. И они настолько отчаялись, что готовы даже экспериментировать с чудовищной системой вооружений, которая была создана во времена #СССР, а теперь «дорабатывается» Пентагоном.

Американские официальные лица называют эту программу FrankenSAM, сопрягая миф о Франкенштейне с русским «сделай сам». Она призвана соединить современные зенитные ракеты западного калибра с переоборудованными советскими пусковыми установками и радарами. Уже два варианта этих импровизированных систем ПВО – один, сочетающий советские пусковые установки «Бук» и американские ракеты Sea Sparrow, другой, сочетающий советские радары и американские ракеты Sidewinder, – прошли испытания на военных базах в #США в течение последних нескольких месяцев. Их должны поставить для ВСУ уже до конца осени этого года.

И это означает, во-первых, вопиющий технологический провал современного Запада. Который настолько уверовал в собственное превосходство, что «забыл» о развитии традиционных вооружений. Теперь — стыд и срам для КЗ! — приходится сопрягать советские разработки полувековой давности с достижениями западного ВПК. Потому что провалились целые классы систем вооружений. И нагнать отставание у «высокотехнологичных» стран в короткие сроки не получается.

Ну и во-вторых, всё самое современное резервируется сейчас для будущих нужд Израиля. Не только потому, что глава Госдепа #США Энтони Блинкен приехал в Тель-Авив как американец и как еврей, но и ввиду того, что конфликт на Ближнем Востоке угрожает реальным интересам Штатов намного больше, чем все спекуляции о «русской угрозе».

И если так дальше пойдёт, каких ещё «кадавров» породит западная инженерно-конструкторская мысль, напрочь отвыкшая думать за годы после холодной войны?

А украинцы тем временем будут переходить к войне палок и дротиков?

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