 

Сбой Android 14 привел к проблемам с доступом к памяти на Google Pixel

29.10.2023, 19:35, Разное
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Компания Google активно решает проблему, связанную с Android 14, которая вызывает сбой доступа к хранилищу данных, исчезновение приложений и блокировку памяти на смартфонах Google Pixel. Информация предоставлена ArsTechnica.

Этот недостаток в основном затрагивает пользователей, которые используют несколько профилей на одном устройстве. Пострадавшие жалуются, что их основная учетная запись не может получить доступ к данным на устройстве, в то время как дополнительные профили функционируют нормально. Это приводит к различным ошибкам, включая постоянные сбои системы и пропажу установленных приложений.

Сбой затронул пользователей разных поколений смартфонов Google Pixel, работающих на Android 14. На данный момент система отслеживания проблем Google зарегистрировала около 500 жалоб от пострадавших пользователей.

Некоторые пользователи предоставили лог-файлы и скриншоты, чтобы продемонстрировать проблему. Однако у некоторых из них не хватает свободного места для сохранения скриншотов, хотя место на самом деле есть. Некоторые пострадавшие сравнили ситуацию со взломанным гаджетом, подвергшимся атаке со стороны вредоносной программы.

Представитель Google заявил, что разработчики прилагают максимум усилий для устранения ошибки, но пока не раскрывает сроки выпуска исправления.


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