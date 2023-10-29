Набор гаджетов Apple с платиной и бриллиантами оценили в 250 тысяч рублей

Компания Golden Concept представила эксклюзивный набор Apple-гаджетов, изготовленных с использованием платины и бриллиантов, оцененный в 23,5 миллиона рублей. Эту коллекцию, названную “Billionaire’s Gadgets” (переводится как “Гаджеты Миллиардера”), оценили в 250 тысяч долларов.

В этом уникальном комплекте включены смартфон iPhone 15 Pro Max, беспроводные наушники AirPods Max, умные часы Apple Watch Ultra 2 и механические часы, не связанные с компанией Apple. Все эти устройства обладают корпусами из платины, украшенными бриллиантами разного вида и качества.

Самым дорогим гаджетом в этой коллекции является iPhone 15 Pro Max, весом 213 граммов, с общим весом 2448 бриллиантов, достигающим 36,72 карата. Это примечательно, учитывая, что оригинальный смартфон весит всего 221 грамм.

Столь роскошные гаджеты Billionaire’s Gadgets требуют более 500 часов труда и включают в себя 7586 бриллиантов.

Golden Concept обещает доставить этот набор Billionaire’s Gadgets в любую точку мира всего за несколько дней, а все компоненты будут надежно упакованы в специальный чехол из натурального черного дуба, обеспечивающий надежную защиту от повреждений.