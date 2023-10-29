Названы питательные вещества, которые при современном темпе жизни люди недополучают

В идеальном мире каждый человек получал бы все необходимые питательные вещества из своей ежедневной пищи, но сегодняшний мир, пропитанный культурой фаст-фуда и неправильного питания, делает это задачей далеко не для всех. Врач-терапевт предупреждает, что дефицит питательных веществ становится обычным явлением.

Поразительно, что около половины энергии, которую человек получает, исходит из обработанных и ультраобработанных продуктов питания и напитков. Среди обработанных продуктов, которые следует избегать, включают сыры, бекон и соленые орехи. А ультраобработанные продукты включают в себя хлопья, колбасные изделия и печенье.

Дефицит питательных веществ может привести к постоянной усталости и повышенной восприимчивости к различным заболеваниям. Врач рекомендует использовать важные добавки, такие как витамин D3, особенно в зимний период, когда недостаток солнечного света мешает нам получить достаточное количество этого витамина. Также важной является добавка йода, так как этот минерал не производится организмом самостоятельно и играет важную роль в регуляции щитовидной железы.

Низкий уровень гормонов щитовидной железы может вызвать снижение энергии, запоры и набор лишнего веса. Кроме того, врач рекомендует использовать добавки с коллагеном и магнием для поддержания здоровья суставов и настроения.

Магний, как электролит, играет важную роль в мышечной функции и здоровье сердечно-сосудистой системы, а также в поддержании костной прочности. Коллаген, помимо улучшения внешнего вида, укрепляет волосы, кожу, зубы и ногти. Также он помогает суставам лучше функционировать, а компонент коллагена, пролин, может помочь восстановить артерии и снизить давление.