 

Опубликована фотография Байдена со Сталиным во время Тегеранской конференции 1943 года

29.10.2023, 19:33, Разное
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На сайте Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) открылась виртуальная выставка «К 80-летию Тегеранской конференции».

Часть материалов были обнародованы впервые, в том числе уникальная фотография, на которой в один кадр попали советский лидер Иосиф Сталин и будущий президент США Джо Байден.

«Этот снимок был известен давно, но мы только месяц назад сумели атрибутировать его, – рассказывает старший научный сотрудник ГАРФ Павел Михельсон. – На нём за Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем стоит 29-летний член американской делегации Джо Байден, нынешний президент США».

Согласно материалам Белого дома, Байден действительно был направлен в Тегеран как младший аналитик Госдепартамента и переводчик с французского языка – будущий американский лидер изучал его в школе и университете. Однако до этого считалось, что он не попал в фоторепортажи. Опубликованный кадр сделан сотрудником ТАСС Валентином Грановским.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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