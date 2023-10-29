 

Малышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес

29.10.2023, 19:26, Новости дня
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Знаменитая актриса и экранная дива всегда отличалась прямолинейностью в выражениях, искренне выражая даже самые сокровенные эмоции. На днях она вновь отличилась в эфире, восседая в кресле жюри на проекте “Перепой звезду”. Лариса Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес, прилюдно уничижая себя острыми высказываниями.

При этом популярная знаменитость изощренно восхваляла другую женщину, которая предстала на сцене в рамках музыкального поединка. На шоу вместе выступили преподаватель Татьяна Смирнягина из Екатеринбурга и известный певец Дмитрий Колдун. Жительница Урала показала высший пилотаж и Лариса Гузеева принялась изрекать комплименты с максимальной учтивостью.

“Фантастически! Несмотря на то, что я давняя поклонница Дмитрия Колдуна, свое слово я отдаю вам. Тань, слушай, ну малышка, крошка, любимая! Очень хотела бы, чтобы вы были в финале. Я сейчас буду валяться в ногах…” — заявила Лариса Гузеева, пока окружающие бурно реагировали на признание звезды.

Для российского шоу-бизнеса оказалось в новинку слушать, как маститая дама с характером ластится к простой провинциалке с творческим потенциалом. Все-таки ведущая шоу “Давай поженимся!” привыкла возвеличивать себя на фоне других людей, а тут Лариса Гузеева условно сняла корону строгой всезнайки.


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