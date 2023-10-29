Мнение: Судьба раввина

Последние несколько лет вечером 29 октября я ходил в синагогу. И там, в ресторане, под кошерную закуску мы праздновали … день рождения комсомола.

Почему бы и не отпраздновать? Все-таки 12 лет, с апреля 1978 до 1990 года я был членом ВЛКСМ, и никогда не жалел, что в моей жизни был комсомол.

Но почему день рождения ВЛКСМ мы праздновали именно в синагоге?

Дело в том, что в этой синагоге трудился раввином мой старинный друг Андрей – бывший работник вологодского горкома ВЛКСМ, с которым в начале 90-х мы играли в «Что? Где? Когда» и брейн-ринг в команде Вологды. Вот здесь, на 2:10 – Андрей по правую руку от меня:

В 1995-ом я уехал из Вологды, а Андрей ушел в монастырь. Провел там несколько лет, разочаровался в православии, покончил для себя с монашеством и уехал в Израиль. Там он стал евреем, и сменил имя.

После нескольких лет жизни в Израиле вернулся в Россию, получив назначение на должность раввина в одной из московских синагог, в той самой, где мы собирались 29 октября…

А незадолго до празднования дня рождения комсомола узнал, что Андрей умер… Эти летом…

Вот и не собрались мы сегодня в синагоге вспоминать комсомол…

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