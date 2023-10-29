 

Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына

29.10.2023, 18:15, Новости дня
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Футболист Дмитрий Тарасов и вторая вице-мисс Россия 2014 Анастасия Костенко состоят в браке с 2018 года. Анастасия – многодетная мама. Вместе с мужем они воспитывают троих детей: старшую дочь Милану, родившуюся в год их женитьбы, дочь Еву, появившуюся на свет спустя полтора года, а также младшего сына Алексея, которого модель родила в октябре 2021 года.

В своем телеграм-канале Костенко поздравила наследника с днем рождения. На радость поклонникам жена Дмитрия Тарасова будто кричит на всю страну о рождении сына.

“Будь здоров, счастлив, а все остальное у тебя будет. Ты подарил мне статус многодетной мамы, прекрасные ночи, и с тобой всегда интересно”, – нежно обратилась Анастасия Костенко к маленькому Алексею.

Также многодетная мама отметила, что мужские черты и характер играют свою роль. Жена Дмитрия Тарасова назвала сына бойцом, смельчаком, футболистом, скалолазом… В своем поздравлении модель призналась, что старается физически всегда быть рядом, пока это нужно и полезно.

Напомним, что в сентябре стала известна радостная новость о том, что 29-летняя мама вновь ждет ребенка. Правда, фанаты не уверены, что Дмитрий Тарасов сохраняет позитивный настрой. В соцсети Анастасии появились фотографии с их совместной с мужем и остальными детьми фотосессии, где беременная Костенко предстала в черном элегантном платье, оголившем ее округлившийся живот.


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