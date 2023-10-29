 

Кокорин и Мамаев потребовали оправдания и компенсаций: видео с их дебошем оказалось дипфейком

29.10.2023, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали иск с требованием пересмотра дела, по которому они провели почти год в местах лишения свободы. Они также хотят получит компенсации в размере 18 и 16 млн рублей соответственно.

Адвокаты спортсменов утверждают, что видео, на котором их подзащитные устраивают дебош и нападают на посетителей бара, было сфабриковано с помощью нейросетей. Их позицию подтверждает независимая экспертиза, проведённая частной компанией по заказу стороны защиты.

«На всех представленных видео, якобы доказывающих вину Мамаева и Кокорина, виден очень характерный нейросетевой мазок, – говорит эксперт-искусствовед Юлиан Цаглин. – Налицо применение одной из популярных западных технологий, и я вам скажу больше – при детальном рассмотрении становится понятно, что это Midjourney. Очень типичная картинка, очень типичная фактура… Любому человеку, вращающемуся в современном искусстве, любому программисту тут всё совершенно очевидно – грубый, наспех сделанный дипфейк, чтобы подставить людей, которые в принципе не способны на такое поведение».

Сами Кокорин и Мамаев, согласно заявлению адвокатов, отзывают все свои предыдущие заявления с признанием вины и раскаянием – как оказалось, они говорили всё это, чтобы «выиграть время и возможности в сложной юридической ситуации». На тот момент эксперты ещё не умели выявлять дипфейки, поэтому ложно обвинённым оказалось выгоднее признаться в мнимом преступлении, чем отстаивать правду до конца. Однако теперь справедливость должна восторжествовать – спортсмены ждут свои компенсации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Мнение: Погромы будут

30.10 / Убийца не дворецкий: 5 книг для тех, кто устал угадывать концовки

30.10 / Мнение: О чудовищных потерях Украины… Доживут до — не только лишь все?

30.10 / Положительное мышление: как изменить свою жизнь через позитивные убеждения

30.10 / Мнение: Зеленые приходят к власти в мире

30.10 / Милая овечка слопала томат размером с мяч

30.10 / Как работа ночью влияет на наш организм?

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Виноваты ЦАХАЛ и ШАБАК

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Ограниченный успех АдГ

29.10 / Свадьба! Знаменитый российский артист женился в четвертый раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика