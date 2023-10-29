Кокорин и Мамаев потребовали оправдания и компенсаций: видео с их дебошем оказалось дипфейком

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали иск с требованием пересмотра дела, по которому они провели почти год в местах лишения свободы. Они также хотят получит компенсации в размере 18 и 16 млн рублей соответственно.

Адвокаты спортсменов утверждают, что видео, на котором их подзащитные устраивают дебош и нападают на посетителей бара, было сфабриковано с помощью нейросетей. Их позицию подтверждает независимая экспертиза, проведённая частной компанией по заказу стороны защиты.

«На всех представленных видео, якобы доказывающих вину Мамаева и Кокорина, виден очень характерный нейросетевой мазок, – говорит эксперт-искусствовед Юлиан Цаглин. – Налицо применение одной из популярных западных технологий, и я вам скажу больше – при детальном рассмотрении становится понятно, что это Midjourney. Очень типичная картинка, очень типичная фактура… Любому человеку, вращающемуся в современном искусстве, любому программисту тут всё совершенно очевидно – грубый, наспех сделанный дипфейк, чтобы подставить людей, которые в принципе не способны на такое поведение».

Сами Кокорин и Мамаев, согласно заявлению адвокатов, отзывают все свои предыдущие заявления с признанием вины и раскаянием – как оказалось, они говорили всё это, чтобы «выиграть время и возможности в сложной юридической ситуации». На тот момент эксперты ещё не умели выявлять дипфейки, поэтому ложно обвинённым оказалось выгоднее признаться в мнимом преступлении, чем отстаивать правду до конца. Однако теперь справедливость должна восторжествовать – спортсмены ждут свои компенсации.

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