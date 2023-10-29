 

Гражданский муж Бабкиной ушел в отрыв с девицами при всем честном народе

29.10.2023, 17:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ах, какая любовь была у сладкоголосой знойной брюнетки и харизматичного юноши, попавшемся ей на творческом пути. Двадцать лет назад русская красавица Надежда Бабкина повстречала своего ненаглядного на музыкальном конкурсе в Саратове и вопреки всем условностям закрутила с ним бурный роман.

Очарованный знатной женщиной Евгений Гор ждал свадьбы, хотя партнерша по возрасту вполне годилась ему в матери. Царица народной песни не торопилась с бракосочетанием, а в конце концов свела на нет идею о посещении ЗАГСа. Так избранник и остался для нее гражданским мужем, а сама Надежда Бабкина будто бы даже нашла нового фаворита помоложе — так писали СМИ.

Теперь же стало ясно, что Евгений Гор не стал терпеть выходки своенравной возлюбленной и переключился на более свежих особ противоположного пола. В официальном профиле он показал видео, где распивает коктейли в женской компании коллег. При всем честном народе он ушел в отрыв с девицами, пока Надежда Бабкина оставалась неприступной гордячкой.

После публикации ролика Евгений Гор разместил свое фото с элегантной бородкой и добавил многозначительную фразу: “Идем дальше”. Возможно, по дорожке счастья и любви с ним шагает отнюдь не публичная особа, а извечная царица всея Руси Надежда Бабкина пожинает плоды своего решения пренебречь торжественной свадебной церемонией.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Bсем не хватит — французские аптекари обеспокоены нехваткой жизненно важных лекарств

29.10 / Резолюция ООН по Газе ознаменовала сдвиг мировых центров силы

29.10 / Безоговорочная верность США не в интересах Германии

29.10 / «Это не война, а геноцид» — по всему миру люди вышли на протесты в поддержку Палестины

29.10 / Какие качества приводят женщину к успеху?

29.10 / Малышка, крошка, любимая: Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес

29.10 / Я как мама: что общего в управлении компанией и воспитанием детей?

29.10 / NTD – учёные воссоздали древнеегипетский «аромат вечности»

29.10 / Беременная жена Тарасова кричит на всю страну о рождении сына

29.10 / Кейт Миддлтон опустила руки из-за распрей в королевской семье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика