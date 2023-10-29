El País – встреча Орбана и Путина свидетельствует о сохраняющемся расколе в Евросоюзе

Хотя в Брюсселе вздохнули с облегчением после победы оппозиционных сил во главе с Дональдом Туском на выборах в Польше, в рядах членов Европейского союза сохраняется раскол, пишет El País. Об отсутствии единства, образ которого пытаются создать в ЕС, свидетельствуют встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина в Пекине и приход к власти в Словакии пророссийски настроенного Роберта Фицо.



AP

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина в Пекине и приход к власти в Словакии Роберта Фицо показали, что расходящиеся позиции членов блока продолжают угрожать единству Европейского союза даже после того, как в Брюсселе с облегчением вздохнули после успеха проевропейских сил во главе с Дональдом Туском на выборах в Польше, пишет El País.

«Уже несколько недель страны ЕС усиленно пытаются создать образ единства, который был хрупким и без противоречивого жеста венгерского премьер-министра. Его недавняя встреча в Китае с Путиным вызвала серьёзное беспокойство в Евросоюзе», — пишет издание. Ситуацию также осложняет «неопределённость», которую создал Фицо, пришедший к власти с обещанием прекратить оказание военной помощи Украине.

Встреча глав государств и правительств, состоявшаяся в Брюсселе в четверг, стала также первой встречей премьер-министра Венгрии Орбана со своими европейскими коллегами после его визита в Китай. По данным издания, многие европейские лидеры осудили встречу Орбана с Путиным в Пекине. В частности, с критикой Будапешта выступили лидеры Люксембурга, Литвы и Эстонии. Осудили решение Виктора Орбана и во Франции, назвав его переговоры с российским лидером «непозитивным сигналом».

Однако в Европейский совет глава венгерского правительства прибыл, не выражая раскаяния: Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, включающей поддержание отношений с Москвой. Он напомнил, что у РФ и Венгрии есть «общий сосед — Украина», поэтому им необходимо поддерживать диалог.

«Наша стратегия отличается от большинства стратегий, принятых здесь. У вас стратегия войны, у нас стратегия мира, и мы хотели бы сделать всё, чтобы установился мир», — заявил Орбан, выступая перед журналистами.

В этом отношении премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что Венгрия занимает одну позицию перед камерами и перед своим электоратом, и другую — в коридорах, где проходят переговоры с ЕС. В Брюсселе надеются, что то же самое будет с Фицо. «Пока они говорят неправильные вещи, но делают правильные, я думаю, всё будет в порядке», — сказала Каллас.

В Брюсселе с весны заблокирован пакет военной помощи Украине в размере €500 млн. В четверг Владимир Зеленский обратился к членам Евросоюза в режиме видеоконференции, настаивая «на вступлении Украины в ЕС, на взаимосвязи безопасности в Европе и на Ближнем Востоке и на необходимости европейского единства, чтобы избежать ошибок прошлого».

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