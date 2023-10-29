 

«Антивирус Касперского» представил функцию «Ускорение интернета», отключающую VPN при работе с отечественными сайтами

29.10.2023, 15:33, Разное
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«Антивирус Касперского» отныне помогает россиянам избежать «перемаршрутизации трафика» при использовании отечественных веб-ресурсов. В рамках инновационной функции «Ускорение интернета» антивирус отключит VPN-сервисы и излишнее шифрование при обращениях к доверенным ресурсам – таким, как отечественные социальные сети и государственные ресурсы.

Разработчики объяснили, что считают похвальным и правильным использование VPN при визитах на опасные ресурсы недружественных стран, но хотят помочь ускорить работу российских сервисов, где никакой необходимости в анонимности нет.

«Антивирус сам отключит VPN, не отвлекая пользователя, а если это окажется технически невозможным, передаст настоящий IP-адрес пользователя в специальном HTTP-заголовке при каждом обращении. Это тоже ускоряет интернет», – говорят в компании.

Авторы программы, впрочем, оставляют пользователю выбор. Если он хочет отключить новую функцию, ему достаточно зайти в меню «Настройки», выбрать раздел «Конфигурация», нажать «Больше параметров», затем выбрать пункт «Дополнительные параметры», открыть вкладку «Ещё», щёлкнуть по разделу «Другое» и выбрать пункт «Отключить Ускорение интернета», после чего заполнить форму с объяснением, почему он хочет добровольно замедлить скорость сети. Функция будет отключена до следующего перезапуска компьютера.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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