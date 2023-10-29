 

Названы 6 основных продуктов для долголетия

29.10.2023, 14:55, Разное
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Долголетие может быть достигнуто с умелым выбором продуктов. Жизнь в здоровом теле и с умом – это вовсе не недостижимая цель. Здоровый образ жизни – это мощное оружие против ранней смерти, и питание играет важную роль в этой борьбе.

Фрукты и Овощи
Полные витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки, фрукты и овощи снижают риск разнообразных заболеваний, включая сердечные и онкологические. Особенно полезны ягоды, листовая зелень и яркие овощи. Старайтесь включать в рацион как минимум пять порций фруктов и овощей в день.

Орехи и Семена
Орехи и семена богаты полезными жирами, белками и клетчаткой, помогая снизить риск сердечных заболеваний, контролировать вес и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами. Употребляйте их в небольших порциях.

Цельнозерновые Продукты
Цельные зерна, такие как цельная пшеница, киноа, коричневый рис и просо, богаты клетчаткой и сложными углеводами, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови и снижает риск диабета и сердечных заболеваний. Имейте цельнозерновые продукты в рационе в количестве от трех до шести порций в день.

Оливковое Масло
Оливковое масло первого холодного отжима, популярное в средиземноморской диете, снижает риск сердечных заболеваний благодаря мононенасыщенным жирам и антиоксидантам. Используйте оливковое масло в кулинарии и как заправку для салатов.

Бобовые
Фасоль, чечевица и нут богаты клетчаткой, витаминами и минералами, снижая риск сердечных заболеваний и обеспечивая устойчивую энергию. Включайте бобовые в рацион два-три раза в неделю.

Куркума
Куркумин, активное вещество, скрытое в куркуме, обладает сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые способствуют общему здоровью. Включите куркуму в свой рацион для поддержания здоровья.


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