Названы 4 правила, помогающие контролировать уровень холестерина в крови

Холестерин — это жирное вещество в крови, и его уровень связан с диетой, физической активностью и весом. Однако не всегда холестерин является злом. Некоторые виды холестерина полезны для сердца, в то время как другие могут повысить риск сердечных заболеваний.

Избегайте обработанных продуктов, богатых сахаром, вредными жирами и солями. Предпочтение отдавайте цельным продуктам, таким как оливковое масло, орехи, семена, бобовые и цельнозерновые продукты. Эти продукты содержат растительные стеролы, которые помогают снизить уровень холестерина в кишечнике.

Учтите значение ненасыщенных жиров в рационе, включая оливковое масло, жирную рыбу, авокадо, орехи и семена. Грецкие орехи богаты незаменимой омега-3 АЛК растительного происхождения, способствующей нормализации холестерина.

Отдавайте предпочтение цельнозерновым продуктам вместо рафинированных углеводов, так как они богаты клетчаткой, способствующей снижению уровня холестерина.

Растительные стеролы являются полезными для снижения холестерина. Они ограничивают транспорт холестерина из кишечника в кровоток и регулируют уровень холестерина в печени.

Понимание холестерина и правильный подход к диете могут помочь вам снизить риск сердечных заболеваний и инсульта. Важно включать в рацион здоровые продукты и избегать ультраобработанных продуктов, богатых насыщенными жирами.