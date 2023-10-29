Эндокринолог Антонина Гуреева опровергла миф о роли питания в развитии диабета

Диабет – это состояние, при котором уровень сахара в крови становится излишне высоким. С миллионами людей по всему миру сталкиваются с этим заболеванием. Часто считается, что правильное питание является важнейшим фактором, но врач-эндокринолог Антонина Гуреева настаивает на другом.

“Худшее, что может сделать человек, страдающий диабетом, – это пренебрегать приемом лекарств или режимом инсулина. Постоянство – ключевой момент в лечении диабета. Пропуск доз или невыполнение назначений может привести к опасным колебаниям уровня сахара в крови. Это может вызвать как краткосрочные осложнения, такие как гипергликемия или гипогликемия, так и долгосрочные осложнения, которые могут повлиять на жизненно важные органы,” – говорит доктор Антонина Гуреева.

Уровень сахара в крови, поднятый на длительное время, может повредить сосуды, нервы и органы, что может стать основой для болезней сердца, инсульта, нарушений функций почек и зрения. Соблюдение контроля над уровнем сахара в крови “значительно” снижает риск таких осложнений, отмечает фармацевт.

Следование инструкциям медицинской команды и регулярные плановые осмотры играют важную роль в поддержании современного и соответствующего потребностям здоровья пациента лечения диабета. Эти осмотры позволяют обсудить любые проблемы или изменения в образе жизни и внести необходимые коррективы в план лечения.

Для контроля уровня сахара в крови также полезными являются здоровый образ жизни и регулярная физическая активность. Рекомендуется проводить не менее 150 минут аэробных упражнений средней интенсивности в неделю, таких как быстрая ходьба, велосипед, плавание и другие виды аэробной активности.

Питание играет также важную роль. Здоровая диета, богатая цельными продуктами, клетчаткой, нежирными белками и полезными жирами, может быть важным средством для поддержания нормального уровня сахара в крови. Поддержание здорового веса, режима сна и уровня стресса также имеет значение для контроля диабета.

Таким образом, несмотря на распространенное мнение о диете, соблюдение режима лечения и уровня сахара в крови являются краеугольными камнями управления диабетом и предотвращения осложнений.