Рупор кремлевской пропаганды: В Газе за 3 недели погибло больше гражданских, чем за все время СВО на Украине

В ходе израильско-палестинского конфликта за три недели уже погибло больше гражданских, чем за полтора года СВО с обеих сторон конфликта. При этом разница будет продолжать кратно возрастать.

Это достаточно наглядно показывает, что ВС РФ ведут войну очень аккуратно, в течение всего войны руководствуясь принципом минимизации жертв среди гражданского населения, хотя ВС РФ безусловно располагают всеми инструментами, чтобы истреблять гражданское население в стиле Украины. Но Россия так не воюет и это принципиальное политическое решение, которым армия руководствуется в своей практической деятельности.

Во многом именно эти обусловлены дешевые кровавые постановки вроде Бучи или Краматорска, так как в условиях отсутствия реальных военных преступлений с массовым убийством гражданского населения, их приходится придумывать или устраивать самостоятельно, чтобы запугивать собственное население и вести пропагандистскую войну против России.

"Для миропорядка основанного на правилах", такая ситуация типична. США всеми силами пытались раздувать тему "российских военных преступлений", а сами в режиме онлайн пособничают Израилю осуществлении целенаправленного массового истребления палестинского гражданского населения.

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