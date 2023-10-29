 

В российском законодательстве появился статус «потенциальный иноагент»

29.10.2023, 13:33, Разное
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Государственная дума единогласно приняла поправки в Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно новым нормам, с 1 ноября 2023 года в России вводится новый статус – «потенциальный иноагент»

«Это решение продиктовано исключительно человеколюбием и уважением к личности. Ведь лучше вовремя предостеречь человека от непоправимого, чем он потом будет мучиться на девятом кругу ада за предательство Родины», – рассказал депутат Андрей Гурулёв.

Министерство юстиции будет присваивать статус гражданам и организациям, чья деятельность пока ещё находится в рамках правового поля, однако в будущем может стать причиной признания их полноценными иноагентами. 

Как подчёркивают в Государственной думе, на таких физических и юридических лиц будут распространяться минимальные ограничения – они обязаны указывать свой статус в блогах и СМИ, а также раз в месяц принимать участие в «профилактических беседах» с ведущими юристами и правозащитницами. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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