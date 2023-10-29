 

Мнение: У кого больше?

29.10.2023, 13:17, Разное
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что «…в Европе уже нет прежнего единства: на последнем саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС не смогли согласовать финансирование киевского режима в размере 50 млрд евро».

А еще Володин написал, что Европа вновь заговорила о том, что бы направить Киеву российские активы, заморожены в Европе. Дословно: «Ряд европейских политиков во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, стремящихся удержаться на своих местах и исходя из плохого финансового положения своих государств, к которому они привели, вновь начали разговоры о воровстве замороженных средств нашей страны, чтобы за счёт них продолжить милитаризацию Киева».

Володин припугнул, что Россия ответит симметрично. И конфискует европейские активы в России. Мол, решение о передаче Киеву российских активов в России «…потребует от Российской Федерации симметричного ответа. В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства» (все цитаты отсюда).

Задумался. Кто выиграет от взаимоконфискаций активов? Европа или Россия? У кого больше активов? У России в Европе? Или у Европы в России? У меня нет точных цифр. Но есть подозрение, что в Европе российских активов побольше, чем у Европы в России. Или я не прав?

Фотография Вячеслава Володина отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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