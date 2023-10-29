Рупор кремлевской пропаганды: Иран приближается к американским базам
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По сути конечно правильно, но картинка уже несколько устарела. После бегства США из Афганистана, флажки Сша на восточных границах Ирана более не актуальны.
Также сократилось и кол-во американских флажков в Ираке после закрытия части американских баз Ираке (оставшиеся сейчас долбят дронами).
Так что картинка в динамике показывает в числе прочего исчерпание американской гегемонии.
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Источник: Colonel Cassad
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