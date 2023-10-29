Старые «Жигули» палестинца выдержали несколько авиаударов и помогли ему с семьёй добраться до Египта

Палестинец Махмуд Ибрагим Ардель вместе с семьёй стали одними из немногих жителей сектора Газа, кому удалось покинуть зону активных боевых действий и пересечь границу с Египтом.

В интервью египетскому изданию «Аль-Джарида» беженец рассказал о первых днях израильских бомбардировок и решении попытать счастья и выбраться из Палестины. Переждав в убежище очередной авиаудар, Махмуд собрал семью, набил чемоданы и сел в старые «Жигули» в надежде успеть преодолеть 40 км до КПП Рафах на границе с Египтом.

«Я купил эту машину у какого-то русского, он называл её «копейка». Ни разу не пожалел», – заверил владелец.

Махмуд добавил, что автомобиль несколько раз попал под авиабомбардировку, но смог выдержать несколько таких ударов – осколки лишьь посекли двери и выбили стёкла. Также «Жигули» выдержали наезд на противотанковую мину.

«Колесо пришлось поменять – хорошо, что была запаска. Ещё радиатор потёк, но зато все мы живы и здоровы», – заключил мужчина.

—