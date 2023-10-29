МККК разрабатывает цифровый эмблематический щит для защиты гражданских объектов от кибератак

Международный Комитет Красного Креста (МККК) ведет переговоры с IT-компаниями о создании цифровой эмблемы, которая будет служить виртуальным щитом для гражданских объектов во время кибервойны, пишет пресс-служба Красного Креста.

Согласно международному гуманитарному праву, медицинская и гуманитарная инфраструктура имеет юридическую защиту от атак во время вооруженных конфликтов. Обычно, чтобы обозначить это, МККК устанавливает крупные красные кресты на зданиях или территориях гражданских объектов. Эти символы позволяют военным узнать, что вблизи находится гуманитарная организация или больница, и их нельзя атаковать.

Однако в киберпространстве нельзя разместить эмблему Красного Креста, чтобы предоставить такую же защиту для важных цифровых систем медицинских и гуманитарных организаций. Поэтому МККК сотрудничает с рядом партнеров с целью изучения возможности создания цифрового аналога этой эмблемы и стремится получить международную поддержку для этой инициативы.

Красный Крест также объявил о создании специальной делегации по вопросам киберпространства в Люксембурге, в которую войдут эксперты по кибербезопасности. Целью этого проекта будет взаимодействие с хакерами и киберактивистами для продвижения гуманитарных целей благотворительной организации.

Подробнее о способах, которыми Красный Крест обеспечивает защиту гражданских объектов от кибератак во время кибервойны, можно узнать в материале на сайте “Газеты.Ru”.