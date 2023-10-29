 

МККК разрабатывает цифровый эмблематический щит для защиты гражданских объектов от кибератак

29.10.2023, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Международный Комитет Красного Креста (МККК) ведет переговоры с IT-компаниями о создании цифровой эмблемы, которая будет служить виртуальным щитом для гражданских объектов во время кибервойны, пишет пресс-служба Красного Креста.

Согласно международному гуманитарному праву, медицинская и гуманитарная инфраструктура имеет юридическую защиту от атак во время вооруженных конфликтов. Обычно, чтобы обозначить это, МККК устанавливает крупные красные кресты на зданиях или территориях гражданских объектов. Эти символы позволяют военным узнать, что вблизи находится гуманитарная организация или больница, и их нельзя атаковать.

Однако в киберпространстве нельзя разместить эмблему Красного Креста, чтобы предоставить такую же защиту для важных цифровых систем медицинских и гуманитарных организаций. Поэтому МККК сотрудничает с рядом партнеров с целью изучения возможности создания цифрового аналога этой эмблемы и стремится получить международную поддержку для этой инициативы.

Красный Крест также объявил о создании специальной делегации по вопросам киберпространства в Люксембурге, в которую войдут эксперты по кибербезопасности. Целью этого проекта будет взаимодействие с хакерами и киберактивистами для продвижения гуманитарных целей благотворительной организации.

Подробнее о способах, которыми Красный Крест обеспечивает защиту гражданских объектов от кибератак во время кибервойны, можно узнать в материале на сайте “Газеты.Ru”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Названы 6 основных продуктов для долголетия

29.10 / Названы 4 правила, помогающие контролировать уровень холестерина в крови

29.10 / Эндокринолог Антонина Гуреева опровергла миф о роли питания в развитии диабета

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В Газе за 3 недели погибло больше гражданских, чем за все время СВО на Украине

29.10 / В российском законодательстве появился статус «потенциальный иноагент»

29.10 / Мнение: У кого больше?

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Иран приближается к американским базам

29.10 / Старые «Жигули» палестинца выдержали несколько авиаударов и помогли ему с семьёй добраться до Египта

29.10 / Мнение: 10 причин запретить велосипеды в России

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Военная медицина 2023

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика