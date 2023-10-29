Мнение: 10 причин запретить велосипеды в России

Я сам в некотором роде велосипедист: ездил в детстве на маленьком велосипеде, с двумя дополнительными колёсами, потом пересел на велосипед побольше, несколько раз падал с него. Последний раз садился на велосипед 10 назад, в отпуске. На правах опытного пользователя я могу уверенно, со знанием дела заявить: велосипеды не нужны, их можно хоть завтра запрещать. Пользы от них никакой, а вред есть, причём существенный.

Как показывает опыт, велозависимые будут со мной спорить. Поэтому в качестве ответа на комментарии ко вчерашнему посту я решил изложить 10 убедительных причин для немедленного запрета велосипедов в России.

1. Велосипедисты вредят дорожному движению везде, где бы они ни появлялись. На тротуарах мешают пешеходам. На проезжей части создают аварийные ситуации. На велодорожках отнимают место у полноценных участников движения, при этом регулярно сбивают молодых мам, которые выходят на велодорожки с детскими колясками.

2. Езда на велосипеде противоречит нашим традиционным ценностям. Рюрик, Иван Грозный, Пётр Великий как-то обошлись без велосипедов, и ничего, создали Россию, сделали её великой. Велосипед — это что-то западное, скупое, крохоборское; в России даже сама природа противится велобесию при помощи снега и льда. Оставим велосипеды европейским политикам, чтобы те пускали своему недалёкому электорату пыль в глаза.

3. Велосипед — это неизбежные травмы и болезни. Убитые от перенапряжения колени, постоянные переломы от падений, опаснейшие повреждения органов даже после лёгких ДТП. Сёдла снижают потенцию, что создаёт прямую угрозу демографии. Посмотрите список самых велосипедных стран мира: он до степени смешения будет похож на список стран с самой низкой рождаемостью.

4. Велосипеды загрязняют окружающее пространство. Видели когда-нибудь велосипедиста в автобусе или в метро, особенно в час пик? Плохо всем, и в первую очередь ему самому. Даже в обычном лифте ни в чём не повинные пассажиры получают ушибы от педалей, пачкают свою одежду о грязные колёса, не могут нормально расположиться рядом с велосипедистом из-за шлема и прочей выпирающей амуниции. В офисах велосипедисты дополнительно к этому источают ароматы немытого тела, заставляя окружающих дышать своими миазмами.

5. Велосипед в городе — это оккупант. Он занимает место на парковке перед магазином, уродуя здание неуклюжей орочьей конструкцией из гнутых труб. Он громоздится в коридоре многоквартирного дома, раздражая всех соседей, мешая им ходить и переносить мебель. Он грязнит городскую среду, добавляя бесполезные пандусы, лишние секции к светофорам и нелепые дорожные знаки.

6. Обратите внимание на блогеров, которые продвигают велокультуру в России. Самые крупные из них не только взахлёб пропагандируют велодорожки, но и являются официальными иноагентами, пособниками США. Теоретически, конечно, даже иноагент может предложить что-то правильное и дельное… но я бы на такую удачу особо не рассчитывал. Поэтому если иноагенты «за», то я по умолчанию «против».

7. Велосипеды у нас преимущественно импортные, и мы закупаем их не только в дружественном Китае, но и в странах, которые нам враждебны. На это уходит нужная стране валюта, которой точно можно найти лучшее применение. С велосипедами, которые производятся внутри России, тоже не всё так просто. Рабочие на заводе делают велосипеды, а могли бы делать что-нибудь полезное: те же квадрокоптеры, например. Кстати, существуют велосипеды, которые стоят по миллиону рублей. Нам точно стоит отправлять такие суммы за рубеж, нашим американским и европейским врагам?

8. Даже одиночные велосипедисты бывают довольно агрессивны, не говоря уже о группах этих «спортсменов». Безопасности на улицах велосипеды явно не прибавляют. Достаточно упомянуть, что большая часть велосипедистов носит с собой газовый баллончик или какое-нибудь другое оружие, якобы «от собак».

9. В каждом без исключения российском городе масса нерешённых проблем. Однако лобби велосипедистов во власти довольно сильно, поэтому бюджеты часто тратятся на перекраивание транспортной сети в угоду двухколёсным паразитам. Новая велодорожка отлично смотрится на фотографии, однако её цена обычно остаётся за кадром. А ведь каждый километр велодорожки — это, например, один не купленный троллейбус. Кстати, пожилые люди, маленькие дети, многие другие социальные группы могут ездить на троллейбусе, но не могут крутить педали на велосипеде.

10. Каждый увлечённый велосипедист — это потерянный для общества человек, который мог бы вместо механического вращения педалей заниматься чем-нибудь полезным. Программировать, двигать науку, работать на заводе, проводить время с семьёй, в конце концов. Дополнительный миллион программистов может сделать любую страну важной компьютерной державой. Дополнительный миллион велосипедистов всего лишь добавит работы полицейским и ортопедам.