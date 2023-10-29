Куда сходить в Москве: афиша с 29 октября по 6 ноября

СКОРО

“Зверь”

Пьеса-постапокалипсис, написанная в конце 1980-х, не утратила своей остроты — наоборот, в свете сегодняшних событий на мировой арене, она звучит сверхактуально. То, что для советского зрителя было притчей, одним из возможных вариантов будущего, приобрело в XXI веке угрожающие очертания реальности. Действие происходит на руинах цивилизации, погибшей то ли в результате мировой войны, то ли ядерной катастрофы, уничтожившей человечество. Те немногие, кто смог уцелеть, покалечены морально и физически — они превратились в мутантов, потерявших память. Главные герои, Отец, Мать и Дочь, ищут себе подобных: скитаются по выжженной пустыне, ночуют в развалинах, питаются, чем придется… Все меняется с появлением Зверя – странного существа, покрытого шерстью. Режиссер: Вячеслав Долгачев.

18 ноября, Московский Новый драматический театр.

“Гример”

“Гример” — необыкновенное путешествие во времени и пространстве наогромной сценической площадке: попав в историческую усадьбу Салтыковых-Чертковых, зрители вовлекаются в жизнь ее обитателей, полную драматических событий и приключений. Спектакль погружает зрителей в историю становления русского профессионального театра, основой которого являлся домашний дворянский театр. В центре сюжета — легенда о любви крепостной актрисы, за которую борются жестокий аристократ и благородный художник.

11 и 18 ноября, Новый театр.

“Космос”

Татьяна живет в провинциальном городке и

работает учителем английского в той же школе, которую когда-то окончила сама. В

ее жизни нет ничего стоящего, унылые серые дни тянутся один за другим:

школа-дом-школа-дом. Но внезапно она узнаёт, что в городок собирается приехать

знаменитый летчик-космонавт, он же ее бывший одноклассник и первая любовь. В главной роли – Виктория Исакова.

11 и 12 ноября. театр им. Пушкина.

“И снова с наступающим!”

Вас ждет откровенный

мужской разговор про жизнь, любовь, семью… Знаменитый телеведущий Кирилл

Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает, что от него

ушла жена, забрав с собой дочь. Он выносит праздничный стол на лестничную

площадку и собирается отмечать праздник в одиночестве, в обществе разве что

двух лифтов. Но тут дверь одного из лифтов открывается и появляется… Дед

Мороз, который оказывается однокурсником успешного продюсера. Только у него

жизнь сложилась далеко не так благополучно. В

ролях: Леонид Ярмольник, Борис Шувалов, Александр Вдовин и другие.

10 ноября, 9 декабра, Театр Эстрады.

“Панк-сказка”

Этой осенью любимые песни “Короля и Шута” обретут

новое звучание и превратятся в симфоническую панк-сказку, в которой зрители

отправятся в путешествие по фантастическим мирам группы — “Лесник”, “Прыгну со

скалы” и другие хиты прозвучат в инструментальных версиях в исполнении

симфонического оркестра, хора и органа и в сопровождении светового шоу. На многоуровневой сцене разместятся более 120

виртуозных музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен “Короля

и Шута”, а дирижировать сказочным оркестром будет сам Мертвый Анархист.

12 ноября –

Санкт-Петербург, 18 ноября – Екатеринбург, 24 и 25 ноября – Москва, 8 декабря – Казань.

“Щелкунчик”

“Щелкунчик” в постановке театра “Русский балет” – настоящая классическая

постановка с огромной массовкой и участием учеников балетных школ — будущих

звезд балета. История

чудес начнется в фойе театра, где гостей представления будут встречать

сказочные персонажи в красочных костюмах. Для полного погружения в атмосферу

сказки у маленьких зрителей будет возможность примерить пачку и пуанты и

сделать фото с артистами балета.

11 ноября, театр

“Русская песня”.

МУЗЕЙ

Бахрушинский приглашает

В день 129-летия со дня основания Бахрушинский музей подготовил для посетителей большую экскурсионную программу. Попасть на экскурсии во всех филиалах музея можно будет бесплатно. В Домах-музеях Марии Ермоловой и Михаила Щепкина гостей примут по предварительной регистрации. На эксклюзивную экскурсию в Музей-квартиру Майи Плисецкой смогут попасть победители розыгрыша в социальных сетях музея. В Театральном музее в Зарайске на экскурсионный сеанс объявлен свободный вход. Серия тематических экскурсий станет подарком для посетителей в честь памятной даты музея.

29 октября.

“Реставраторы. Новый слой”

Эта выставка посвящена искусству восстановления и сохранения произведений искусства. В экспозиции представлены памятники культуры и архитектуры XVII-XXI столетий из частных коллекций, музейных собраний и фондов учебных заведений столицы – фрески, иконы, гравюры и наличники, возрожденные студентами-реставраторами ведущих профильных учебных заведений Москвы.

До 3 декабря, Подземный музей парка “Зарядье”.

ШОУ

“Пиратская станция”

Культовый фестиваль отметит юбилей премьерой drum’n’bass шоу в Москве. Любителей электронной музыки ждет грандиозное шоу в постановке современных режиссеров при участии театральных и цирковых артистов, каскадеров и танцоров. Мощнейшие декорации и оригинальные спецэффекты превратят фестиваль электронной музыки в настоящий театр. В 2023 году спектакль посвящен тайне исчезновения Атлантиды — мифического государства-острова, сгинувшего в пучине океана. Много веков люди пытаются разгадать ее секрет и лишь тому, кто не побоится совершить погружение, полное чудес и опасностей, откроется тайна, хранимая темной водой…

4 ноября, VK Stadium.

МЮЗИКЛ

“Ничего не бойся, я с тобой”

Этот театральный бестселлер основан на 20 хитах бит-квартета “Секрет”. Самый романтичный мюзикл уже посмотрели почти 600 тысяч

зрителей из разных городов нашей большой страны. В центре сюжета – захватывающая история, события

которой развиваются в Ленинграде 80-х годов, время больших надежд, неформальных

молодежных движений, новый культурных направлений. В

ролях: Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Дарья Январина, Юлия Довганишина, Арина

Постникова, Антон Лобан, Артемий Соколов-Савостьянов и другие.

1-30 ноября МДМ.

МУЗЫКА

“Симфоджаз”

На сцену Светлановского зала выйдут сразу два

оркестра – Симфонический оркестр радио “Орфей” под управлением художественного

руководителя и главного дирижера Сергея Кондрашёва и Большой джазовый оркестр

Петра Востокова. За дирижерский пульт встанет маэстро Сергей Кондрашев, а Петр

Востоков на этот выступит в роли солиста-трубача. Об удивительных судьбах

музыкантов, ставших родоначальниками российского симфоджаза, расскажет

популярный актёр театра и кино Дмитрий Миллер. В программу концерта включены редкие или считавшиеся

утраченными произведения корифеев

отечественного джаза.

30 октября, Московский Международный дом музыки.