Куда сходить в Москве: афиша с 29 октября по 6 ноября
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СКОРО
“Зверь”
Пьеса-постапокалипсис, написанная в конце 1980-х, не утратила своей остроты — наоборот, в свете сегодняшних событий на мировой арене, она звучит сверхактуально. То, что для советского зрителя было притчей, одним из возможных вариантов будущего, приобрело в XXI веке угрожающие очертания реальности. Действие происходит на руинах цивилизации, погибшей то ли в результате мировой войны, то ли ядерной катастрофы, уничтожившей человечество. Те немногие, кто смог уцелеть, покалечены морально и физически — они превратились в мутантов, потерявших память. Главные герои, Отец, Мать и Дочь, ищут себе подобных: скитаются по выжженной пустыне, ночуют в развалинах, питаются, чем придется… Все меняется с появлением Зверя – странного существа, покрытого шерстью. Режиссер: Вячеслав Долгачев.
18 ноября, Московский Новый драматический театр.
“Гример”
“Гример” — необыкновенное путешествие во времени и пространстве наогромной сценической площадке: попав в историческую усадьбу Салтыковых-Чертковых, зрители вовлекаются в жизнь ее обитателей, полную драматических событий и приключений. Спектакль погружает зрителей в историю становления русского профессионального театра, основой которого являлся домашний дворянский театр. В центре сюжета — легенда о любви крепостной актрисы, за которую борются жестокий аристократ и благородный художник.
11 и 18 ноября, Новый театр.
“Космос”
Татьяна живет в провинциальном городке и
работает учителем английского в той же школе, которую когда-то окончила сама. В
ее жизни нет ничего стоящего, унылые серые дни тянутся один за другим:
школа-дом-школа-дом. Но внезапно она узнаёт, что в городок собирается приехать
знаменитый летчик-космонавт, он же ее бывший одноклассник и первая любовь. В главной роли – Виктория Исакова.
11 и 12 ноября. театр им. Пушкина.
“И снова с наступающим!”
Вас ждет откровенный
мужской разговор про жизнь, любовь, семью… Знаменитый телеведущий Кирилл
Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает, что от него
ушла жена, забрав с собой дочь. Он выносит праздничный стол на лестничную
площадку и собирается отмечать праздник в одиночестве, в обществе разве что
двух лифтов. Но тут дверь одного из лифтов открывается и появляется… Дед
Мороз, который оказывается однокурсником успешного продюсера. Только у него
жизнь сложилась далеко не так благополучно. В
ролях: Леонид Ярмольник, Борис Шувалов, Александр Вдовин и другие.
10 ноября, 9 декабра, Театр Эстрады.
“Панк-сказка”
Этой осенью любимые песни “Короля и Шута” обретут
новое звучание и превратятся в симфоническую панк-сказку, в которой зрители
отправятся в путешествие по фантастическим мирам группы — “Лесник”, “Прыгну со
скалы” и другие хиты прозвучат в инструментальных версиях в исполнении
симфонического оркестра, хора и органа и в сопровождении светового шоу. На многоуровневой сцене разместятся более 120
виртуозных музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен “Короля
и Шута”, а дирижировать сказочным оркестром будет сам Мертвый Анархист.
12 ноября –
Санкт-Петербург, 18 ноября – Екатеринбург, 24 и 25 ноября – Москва, 8 декабря – Казань.
“Щелкунчик”
“Щелкунчик” в постановке театра “Русский балет” – настоящая классическая
постановка с огромной массовкой и участием учеников балетных школ — будущих
звезд балета. История
чудес начнется в фойе театра, где гостей представления будут встречать
сказочные персонажи в красочных костюмах. Для полного погружения в атмосферу
сказки у маленьких зрителей будет возможность примерить пачку и пуанты и
сделать фото с артистами балета.
11 ноября, театр
“Русская песня”.
МУЗЕЙ
Бахрушинский приглашает
В день 129-летия со дня основания Бахрушинский музей подготовил для посетителей большую экскурсионную программу. Попасть на экскурсии во всех филиалах музея можно будет бесплатно. В Домах-музеях Марии Ермоловой и Михаила Щепкина гостей примут по предварительной регистрации. На эксклюзивную экскурсию в Музей-квартиру Майи Плисецкой смогут попасть победители розыгрыша в социальных сетях музея. В Театральном музее в Зарайске на экскурсионный сеанс объявлен свободный вход. Серия тематических экскурсий станет подарком для посетителей в честь памятной даты музея.
29 октября.
“Реставраторы. Новый слой”
Эта выставка посвящена искусству восстановления и сохранения произведений искусства. В экспозиции представлены памятники культуры и архитектуры XVII-XXI столетий из частных коллекций, музейных собраний и фондов учебных заведений столицы – фрески, иконы, гравюры и наличники, возрожденные студентами-реставраторами ведущих профильных учебных заведений Москвы.
До 3 декабря, Подземный музей парка “Зарядье”.
ШОУ
“Пиратская станция”
Культовый фестиваль отметит юбилей премьерой drum’n’bass шоу в Москве. Любителей электронной музыки ждет грандиозное шоу в постановке современных режиссеров при участии театральных и цирковых артистов, каскадеров и танцоров. Мощнейшие декорации и оригинальные спецэффекты превратят фестиваль электронной музыки в настоящий театр. В 2023 году спектакль посвящен тайне исчезновения Атлантиды — мифического государства-острова, сгинувшего в пучине океана. Много веков люди пытаются разгадать ее секрет и лишь тому, кто не побоится совершить погружение, полное чудес и опасностей, откроется тайна, хранимая темной водой…
4 ноября, VK Stadium.
МЮЗИКЛ
“Ничего не бойся, я с тобой”
Этот театральный бестселлер основан на 20 хитах бит-квартета “Секрет”. Самый романтичный мюзикл уже посмотрели почти 600 тысяч
зрителей из разных городов нашей большой страны. В центре сюжета – захватывающая история, события
которой развиваются в Ленинграде 80-х годов, время больших надежд, неформальных
молодежных движений, новый культурных направлений. В
ролях: Анастасия Стоцкая, Юлия Ива, Дарья Январина, Юлия Довганишина, Арина
Постникова, Антон Лобан, Артемий Соколов-Савостьянов и другие.
1-30 ноября МДМ.
МУЗЫКА
“Симфоджаз”
На сцену Светлановского зала выйдут сразу два
оркестра – Симфонический оркестр радио “Орфей” под управлением художественного
руководителя и главного дирижера Сергея Кондрашёва и Большой джазовый оркестр
Петра Востокова. За дирижерский пульт встанет маэстро Сергей Кондрашев, а Петр
Востоков на этот выступит в роли солиста-трубача. Об удивительных судьбах
музыкантов, ставших родоначальниками российского симфоджаза, расскажет
популярный актёр театра и кино Дмитрий Миллер. В программу концерта включены редкие или считавшиеся
утраченными произведения корифеев
отечественного джаза.
30 октября, Московский Международный дом музыки.
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