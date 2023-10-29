 

Reuters – США и Южная Корея провели учения с дронами и лазерными сенсорами

29.10.2023, 9:55, Новости дня
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Южнокорейская армия провела совместные учения с американскими ВС с применением новейших технологий ведения боя, пишет Reuters. Тренировки стали частью более масштабных учений, которые Сеул ежегодно проводит в ответ на ядерную и ракетную угрозу со стороны КНДР.


AP

На этой неделе Южная Корея и США провели совместные военные учения с использованием дронов, беспилотный автомобиль и лазерных сенсорами в рамках модернизации вооружённых сил, пишет Reuters со ссылкой на заявление южнокорейской армии в субботу. Эти манёвры входят в серию более масштабных учений «Хогук», которые Южная Корея ежегодно проводит для улучшения реакции в ответ на ядерную и ракетную угрозу со стороны КНДР.

Как рассказывает издание, в отработке отражения возможного нападения со стороны вражеских сил приняло участие более 120 солдат с обеих сторон. Также в тренировке задействовали различные высокотехнологичные системы вооружения, которые призваны расширить возможности для будущих сражений. Так, военнослужащие использовали многоцелевая комплексная лазерная система поражения целей (MILES), которая для имитации реального боя использует лазеры. В целях разведки во время учений запустили несколько дронов, некоторые из них стреляли из автомата. Южнокорейские войска также использовали беспилотный автомобиль для переброски раненых.

Южная Корея также в течение пяти дней проводила так называемое первые международные  состязания по боевой подготовке, отмечает Reuters. В них приняли участие около 300 военных из пяти стран, включая Великобританию, Узбекистан и Камбоджу.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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