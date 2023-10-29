Time лишил Зеленского звания человека года и передал его Нетаньяху
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Журнал Time впервые в истории заявил о лишении человека года
этого звания и передаче его другому лицу. Вместо Владимира Зеленского лицом
журнала в 2023 году станет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Главред Time Абрахам Розенблюм объяснил своё решение тем,
что Израиль подвергся беспрецедентной атаке со стороны террористов, и ему нужна
вся международная поддержка, какая только возможна. Также он предположил, что Зеленски мог специально подделать
справку о своём происхождении, чтобы попасть на передовицы.
Ранее человеком
года Time становились Владимир Путин, Иосиф Сталин и другие крупные политики.
«В случае с Зеленским и масштаб личности не тот, и еврейское
происхождение под вопросом, – говорит Розенблюм. – К тому же, ему в Польше
ничего не угрожает, а Биньямин Борисович сейчас один на один с агрессором. Мы
ещё выясним, как политик из коррумпированной восточноевропейской страны попал на
передовицу, но очевидно, что Израилю наша поддержка гораздо нужнее».
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