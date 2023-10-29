Time лишил Зеленского звания человека года и передал его Нетаньяху

Журнал Time впервые в истории заявил о лишении человека года

этого звания и передаче его другому лицу. Вместо Владимира Зеленского лицом

журнала в 2023 году станет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Главред Time Абрахам Розенблюм объяснил своё решение тем,

что Израиль подвергся беспрецедентной атаке со стороны террористов, и ему нужна

вся международная поддержка, какая только возможна. Также он предположил, что Зеленски мог специально подделать

справку о своём происхождении, чтобы попасть на передовицы.

Ранее человеком

года Time становились Владимир Путин, Иосиф Сталин и другие крупные политики.

«В случае с Зеленским и масштаб личности не тот, и еврейское

происхождение под вопросом, – говорит Розенблюм. – К тому же, ему в Польше

ничего не угрожает, а Биньямин Борисович сейчас один на один с агрессором. Мы

ещё выясним, как политик из коррумпированной восточноевропейской страны попал на

передовицу, но очевидно, что Израилю наша поддержка гораздо нужнее».

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