Коль в доме духи завелись, к эксперту срочно обратись!

Привидения в наших квартирах обитают нечасто. Разве что барабашки. Зато в замшелых постройках Туманного Альбиона их сколько угодно. Поэтому деятельность «борцов» с подобной нечистью находит спрос, а главное, приносит немалый доход самоназначенным экспертам по призракам.

В качестве саморекламы эти спецы дают советы, что делать, если в доме завелись духи, и чего следует избегать любой ценой. По словам такого эксперта по паранормальным явлениям, жить в доме с привидениями никто не хочет. Но если в нем все же обнаружились нежеланные потусторонние жильцы, то можно кое-что предпринять против них.

Дескать, даже в преддверии Хэллоуина, этого страшного времени года, большинство людей не желают делить свое жилище с нежитью. Те, кому «посчастливилось» столкнуться с духами, рассказывают, что видели летающие по комнате предметы и слышали голоса, а многие не могли спать по ночам.

К счастью, есть такие расследователи паранормальных явлений, как Мэтт Барлоу, подвизающийся в редакторах сайта GhostMag.com. Сей «борец» с призраками утверждает, что существуют меры, которые можно предпринять, чтобы избавить свое жилище от назойливых упырей:

«Значительная часть людей предпочла бы бездействие или отрицание, однако существует открытое меньшинство, готовое к различным методам воздействия, включая наем экспертов и духовное очищение. Хотя необъяснимые явления могут вызывать тревогу, постарайтесь не паниковать, особенно если привидение не кажется злым. Некоторые духи имеют тесную связь с определенным местом и остаются в нем в качестве доброжелательного обитателя. Многие люди по всей стране счастливо сосуществуют с дружелюбными призраками в своих домах, хотя это может быть неприятно».

Барлоу считает, что тем, кто заметил необычную активность, следует начать с ведения журнала, в котором будут фиксироваться все необычные явления, включая время, дату и место. Если удастся запечатлеть духа на камеру, то это еще лучше, поскольку поможет постепенно составить представление о том, кто преследует их собственность без арендной платы, и принять меры:

«Если вы начинаете чувствовать себя очень неуверенно, напуганы или недовольны присутствием призраков в вашем доме, вы можете попробовать проявить напористость и громко сказать духу, что это ваша собственность, и вы хотели бы, чтобы он ушел. Это простой метод, который часто игнорируется, но, как известно, срабатывает во многих домах с привидениями».

Однако есть одна вещь, которую не следует делать, если возникает подозрение, что в коридорах бродит дух. Барлоу предупреждает, что соблазн достать спиритическую доску, чтобы пообщаться со своим новым призрачным другом может быть ошибкой:

«Ни при каких обстоятельствах не следует участвовать в спиритических сеансах, если вы не знаете, что делаете. Существует бесчисленное множество историй о том, как люди открывали двери для духов, занимаясь этим, и, независимо от того, верите вы в спиритическую доску или нет, с ней действительно не следует связываться».

Барлоу считает, что в случае сомнений всегда лучше обратиться за помощью к профессионалу, но призывает имеющих дело с неживыми вредителями быть осторожными с теми, к кому они обращаются, поскольку не все будут преследовать ваши интересы.

«Ищите этические группы, которые придерживаются правильного поведения, например, кодекс уважительного отношения к расследованиям, принятый Британским обществом паранормальных явлений. Я не советую также провоцировать или проявлять неуважение к призракам, поскольку они тоже когда-то были людьми. Открытое и сострадательное общение может помочь выяснить, почему дух остался и как вы можете совместно сосуществовать в доме!».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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