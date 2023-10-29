 

Хакеры из Израиля объявили о взломе нефтяной инфраструктуры Ирана

29.10.2023, 9:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Израильская хакерская группа WeRedEvils заявила о взломе системы управления нефтяными проектами Ирана, которая обеспечивала поставки топлива и нефти по всей стране. Эту информацию опубликовала газета Jerusalem Post, ссылаясь на сообщение группировки.

“Нам удалось получить важное и конфиденциальное программное обеспечение, о котором мы не будем раскрывать подробности,” – рассказали хакеры WeRedEvils.

Судя по всему, хакеры полагают, что Иран уже успел оценить масштаб ущерба.

Кроме того, в другой публикации группировка угрожает генеральному секретарю военного движения “Хезболлах” Хасану Насраллу, заявляя, что они контролируют более четверти миллиона коммуникационных систем по всему Ливану.

Недавно российские хакеры также атаковали крупнейших производителей алкоголя в Украине. По данным “Газета.Ru”, наблюдается сниженный интерес хакеров к России.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Названы 6 основных продуктов для долголетия

29.10 / Названы 4 правила, помогающие контролировать уровень холестерина в крови

29.10 / Эндокринолог Антонина Гуреева опровергла миф о роли питания в развитии диабета

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: В Газе за 3 недели погибло больше гражданских, чем за все время СВО на Украине

29.10 / В российском законодательстве появился статус «потенциальный иноагент»

29.10 / Мнение: У кого больше?

29.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Иран приближается к американским базам

29.10 / Старые «Жигули» палестинца выдержали несколько авиаударов и помогли ему с семьёй добраться до Египта

29.10 / МККК разрабатывает цифровый эмблематический щит для защиты гражданских объектов от кибератак

29.10 / Мнение: 10 причин запретить велосипеды в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика