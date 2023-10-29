Хакеры из Израиля объявили о взломе нефтяной инфраструктуры Ирана

Израильская хакерская группа WeRedEvils заявила о взломе системы управления нефтяными проектами Ирана, которая обеспечивала поставки топлива и нефти по всей стране. Эту информацию опубликовала газета Jerusalem Post, ссылаясь на сообщение группировки.

“Нам удалось получить важное и конфиденциальное программное обеспечение, о котором мы не будем раскрывать подробности,” – рассказали хакеры WeRedEvils.

Судя по всему, хакеры полагают, что Иран уже успел оценить масштаб ущерба.

Кроме того, в другой публикации группировка угрожает генеральному секретарю военного движения “Хезболлах” Хасану Насраллу, заявляя, что они контролируют более четверти миллиона коммуникационных систем по всему Ливану.

Недавно российские хакеры также атаковали крупнейших производителей алкоголя в Украине. По данным “Газета.Ru”, наблюдается сниженный интерес хакеров к России.