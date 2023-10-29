Le Monde – западные эксперты не ждут от Киева победы в войне на истощение с Россией

После провала украинского контрнаступления стороны конфликта вступили в войну на истощение, которая не сулит ничего хорошего Киеву, пишет Le Monde. По мнению экспертов, РФ лучше подготовлена к затяжным боям и обладает большим количеством ресурсов, чем Украина.



AP

Cпустя 150 дней после начала украинского контрнаступления западные военные и аналитики делают один и тот же вывод: киевская армия продвинулась очень незначительно и, что самое главное, больше не продвигается, пишет Le Monde.

Когда украинские военные начали свои первые атаки на российские позиции, они возлагали большие надежды на операцию, напоминает издание. В течение всей весны Украина накапливала людей и технику, чтобы прорвать оборону, возведённую противником на протяжении тысячи километров линии фронта. Специально для манёвра были сформированы 12 бригад численностью около 35 тыс. военнослужащих, некоторые из которых были оснащены современной западной бронетехникой.

Однако, несмотря на бесчисленные попытки прорвать российскую оборону, украинская армия топчется на месте, отмечает газета. «Двенадцать бригад, мобилизованных украинцами для контрнаступления, были отчасти растрачены, а солдаты по-прежнему застряли на первой линии российской обороны», — констатирует источник в рядах французских военных, не слишком оптимистично настроенный в отношении способности Украины прорваться через вражеские окопы.

По мнению экспертов, отсутствие продвижения ВСУ объясняется, прежде всего, качеством линии обороны, возведённой Москвой, которое удивило многих. В течение весны российские войска вырыли сотни километров траншей, установили десятки тысяч противотанковых и противопехотных мин и покрыли поля «зубами дракона». В начале своего контрнаступления украинская армия предприняла попытку провести широкомасштабные атаки с привлечением значительного количества людей и техники, но вскоре ей пришлось отказаться от своих амбиций из-за недостаточного уровня владения общевойсковым боем.

Как отмечает издание, сегодня стороны вступили в войну на истощение, и для Киева такое развитие событий представляет больше рисков, чем для Москвы. По мнению западных спецслужб, Москва действительно обладает большей «стратегической глубиной», чем её противник. С населением 143 миллионов человек и развитой оборонной промышленностью РФ может мобилизовать больше людей и техники в долгосрочной перспективе, чем Украина, несмотря на санкции, введённые Западом.

Многие эксперты, в частности, обеспокоены тем, что в 2024 году Украина столкнётся с нехваткой боеприпасов, не сможет в полной мере восстановить количество изношенной западной техники, а также будет испытывать трудности с привлечением новых кадров. «Украина теряет много людей, особенно среди своих ветеранов, и ей будет всё труднее пополнять свои бригады», — беспокоится французский офицер, который регулярно ездит в Киев.

С другой стороны, РФ в следующем году по-прежнему будет иметь в своих арсеналах около 4 миллионов артиллерийских снарядов. Что касается крылатых ракет, Москва также, по сообщениям, восстановила свой довоенный уровень производства: 100 новых снарядов в месяц.

Таким образом, зима для Киева обещает быть трудной, делает вывод издание. Как напоминает газета, год назад в это время года российские войска наносили удары по энергетической инфраструктуре Украины, и всё указывает на то, что Москва примет ту же стратегию в ближайшие месяцы с десятикратным увеличением средств.

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