Le Figaro – подчинение ЕС сделало Францию беспомощной в вопросах миграции

Подчинение Франции нормам и правилам ЕС обезоружило страну в вопросе решения проблемы нелегальной миграции, считает заместитель главного редактора газеты Le Figaro Ив Треар. Единственный выход он видит в изменении конституции, которая отменила бы обязательное выполнение Парижем требований Евросоюза.

Пандемия коронавируса вернула вопрос суверенитета на повестку дня во Франции: столкнувшись с эпидемией, страна осознала, что глобализация обезоружила её, пишет Le Figaro в редакционной статье. Сегодня стала очевидна та же проблема в вопросе иммиграции. «Наша страна больше не является хозяином в своём доме. Она лишена власти отказывать нежелательным людям, права выбирать тех, кого она хочет принять», — сетует автор статьи, заместитель главного редактора газеты Ив Треар. Однако признание этой «возмутительной очевидности» немедленно переводит человека в лагерь реакционеров, отмечает журналист.

Франция является жертвой «европейского правового государства», которое ставит национальные интересы ниже соблюдения совершенно неприемлемых принципов, негодует издание. Согласно европейским правилам, делается всё возможное для того, чтобы воспрепятствовать высылке на родину «врагов республики». Нелегалу должен быть предоставлен «достаточный срок», чтобы он мог добровольно покинуть территорию ЕС. Следить за исполнением этого требования должны судьи, чьё назначение часто осуществляется на непрозрачных условиях.

В течение последних полутора лет французская исполнительная власть откладывала решение проблемы миграции на потом, констатирует газета. «У министра внутренних дел есть только одно решение: предложить пересмотр Конституции Франции, чтобы на этом фронте международные и европейские соглашения больше не были для нас обязательными», — настаивает Треар. Это, по его мнению, не только вопрос суверенитета, но и одновременно серьёзный вопрос безопасности.

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