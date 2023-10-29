Мнение: Мастер вернулся графом Монте-Кристо!!

На Ютубе обнаружил еще ТУ, первую российскую версию «Мастера и Маргариты». Тот самый фильм из «лихих 90-х» Юрия Кары, который следующие 20 лет считался безвозвратно утраченным. Кто не знает ту дикую историю – может и не узнавать, поскольку тут не тот случай, когда «пусть и нескоро, но всё разъяснилось». На деле я так и не понял до сих пор, что это вообще было и как так могло случиться? В 1994 году в абсолютно нищей стране сняли двухсерийный фильм по самому знаменитому роману Булгакова, с участием практически «всех звезд» тогдашних времен – М. Ульянова, С.Гармаша, А.Вертинской, В.Гафта, А.Филиппенко, А.Яковлевой, В.Стеклова… запаришься перечислять – и что? И фильм… исчез!

Просто исчез – и адью. Хрена ли его тогда снимали?! Вроде какой-то продюсер, причем не наш, а какой-то иностранный – просто упер отснятую пленку и где-то там спрятал в сейфе. Смысл сего действа так и остался скрыт в веках. В чем была корысть? Просто хотел нагадить, как старуха Шапокляк?! Ведь пленка, лёжа в сейфе, денег не приносит. А если б фильм показывать – деньги бы были. Но фильм не показывали наотрез! Он стал какой-то гребаной легендой – «все о нем слышали, никто не видел», сначала была интрига, потом все забыли, потом уже успели снять телесериал (Бортко) по «Мастеру и Маргарите» – а старый фильм Кары всё еще пылился где-то в подвале.

Но вот – свершилось. Пленку наконец как-то вытащили – графом Монте-Кристо – из застенков. Она, правда, оказалась вроде бы сильно испорчена (еще бы – почти 30 лет лежать черт знает где!) Об этом сообщалось, но все равно – чертовщина продолжалась. Казалось бы: ну, если у вас, пусть даже с таким опозданием – но все ж оказалась в руках уникальная вещь, почему ж не запустить его прокат? Тем более, что всё складывается крайне «удачно» – РФ отлучили от Голливуда, в стране жуткий «период малокартинья», в кино показывать нечего; почему ж не запустить фильм по одной из любимых народом книг, с целым созвездием актеров ДАЖЕ В ЭПИЗОДАХ – причем Премьерой?! Это ж была бы – на нашем безрыбье – настоящая бомба?!!

Нет, нифига. Фильм вроде как даже отреставрировали… но все равно, он как бы есть – но его как бы и нет. Что-то среднее. Вот его вроде и на Ютубе выложили для всеобщего бесплатного пользования, порезанным на 4 «серии» – но тоже с подвохом: видимо, как раз для того, чтобы фильм не «украли для показа» – он выложен отреставрированным наполовину. Буквально: 3 минуты идет нормальной картинкой, следующие 3 минуты – как будто пленку достали из задницы; потом опять 3 минуты нормально, в цвете – и опять три минуты из задницы. По ходу постепенно привыкаешь, но все-таки раздражает.

Мне, сразу скажу – понравилось. Более того – я вообще думаю, что в общем и целом, по гамбургскому счету, «МиМ» у Кары получились ЛУЧШЕ, ТОЧНЕЕ, чем сериал «МиМ» у Бортко. Бортко безоговорочно выигрывает только по одному критерию – музыке. Конечно, гениальный саундтрек Корнелюка вытягивает сериал на большую высоту. Но «по очкам» Кара всё ж побеждает. Как и почему – напишу в следующем посте.