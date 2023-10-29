 

Мнение: О сливе Лукашенко… Что ж ты, с*ка, сдал назад?

29.10.2023, 6:10, Разное
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Нынешний белорусский президент Александр Лукашенко сказал та-а-акое

Спору нет, он тот ещё зубр в политике. Когда его российский визави чемоданчик за питерским городничим носил, «Рыгорыч» уже страной руководил. И вот почти 30 лет ухитряется лавировать между струйками, сохраняя свою #власть, укрепляя независимость Беларуси, но при этом получая огромные #деньги от России.

Тем удивительнее нынешний его демарш, граничащий с подставой Кремля.

Александр #Лукашенко прокомментировал обстановку под Авдеевкой, где ВС РФ, по оценкам многих наблюдателей, «сжимают клещи». Но по оценке белорусского президента, сейчас там патовая ситуация: «Никто не может ничего сделать. Украинцы попробовали контрнаступ – не получилось. Недавно в районе Авдеевки #Россия попробовала надавить. [Тоже] не получилось. Стороны стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись. Гибнут люди, перемалываются. Но Россия – это 140 млн [человек], а у Украины 20 [млн] оставалось на начало кризиса, и все оттуда бегут, бегут. Воевать никто не хочет».

Кому интересно, видео здесь.

По мнению белорусского лидера, которому вся эта ситуация, похоже, уже надоела до чёртиков, «надо садиться за стол переговоров и договариваться».

«Переговоры о чём — о земле и о мире. Киев будет ставить вопросы по Восточной Украине, Донбассу, Крыму, но за столом переговоров», — заявил президент Беларуси. Тем самым допустив, что территориальные изменения тоже могут быть темой переговоров Москву и Киева.

Удивительно, да?

Опытнейший политик прямо говорит о том, что 140-миллионная Россия в конфликте с 20-миллионной Украиной:
— не может продвинуться даже там, куда бросила огромные силы;
— крайне заинтересована в переговорах;
— готова обсуждать на них всё, в том числе статус подконтрольных территорий.

Ну разве это не антироссийские нарративы?

А почему Александр Лукашенко начал их озвучивать прямо сейчас?

Не потому ли, что «яснее ясного» понял: и можно, и уже пора?

Ой, а что же это случилось в России, что он при всём своём опыте именно так решил?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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