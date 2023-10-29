 

Кот размером с бокал: Новая пушистая звезда сети – видео

29.10.2023, 5:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Видео с котиком ожидаемо завирусилось и вовсю гуляет по Сети. Кота зовут Фрэнсис и он страдает от дварфизма — ну или наслаждается им. Дварфизм проявляется чрезвычайно маленьким ростом, и первое видео с дварфическим котом собрало свыше десятка миллионов просмотров.

Кота еще 13 лет назад обнаружили строители: будучи котенком, карликовое животное свободно помещалось в человеческую ладонь. Зверька приютили родители девушки, выложившей видео с его участием. Любопытно, что дварфизм является не следствием какой-то особой породы, а генетическим заболеванием.

Животные, больные дварфизмом, в какой-то момент просто-напросто перестают расти. Между прочим, Фрэнсис хоть и мал ростом, но очень силен духом и является главным среди остальных питомцев квартиры: его авторитет признает даже пес по имени Оскар. Впрочем, судя по видеозаписям, собака является лучшим другом кота — как ни странно, такие ситуации совсем не редкость.

Для того, чтобы наглядно показать, насколько Фрэнсис мал, блогерша сфотографировала его на праздничном столе на фоне бокала вина. Взрослый (или даже уже пожилой) 13-летний кот оказался ниже ростом. В настоящий момент у блога, посвященного коту, свыше 20 тысяч подписчиков.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / Всплыла неприглядная правда о внучке Маслякова

29.10 / Теперь без Варум: помятый Агутин вышел на связь

29.10 / Плачет весь мир: внезапный уход легенды кино связали с секретным посланием

29.10 / Куда сходить в Москве: афиша с 29 октября по 6 ноября

29.10 / Reuters – США и Южная Корея провели учения с дронами и лазерными сенсорами

29.10 / Le Monde – западные эксперты не ждут от Киева победы в войне на истощение с Россией

29.10 / “Не соприкасаются полями”: музыкальный критик сравнил Цоя с мировой иконой рока

29.10 / Le Figaro – подчинение ЕС сделало Францию беспомощной в вопросах миграции

29.10 / Почему построившая успешную карьеру Бузова не заводит детей?

29.10 / Десантис – поддержка Украины истощает западные резервы и отвлекает США от китайской угрозы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика