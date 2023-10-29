Мнение: Булгаков и нагота

И собственно по фильму. Для начала – одна общая особенность, которая, с одной стороны, выгодно отличает фильм Кары «Мастер и Маргарита» от сериала Бортко, снятого уже в глухие путинские времена – а с другой, делает его почти что запретным сегодня.

Это, конечно, масса самой бесстыдной «обнаженки». В фильме 1994 года ее очень много – и с нею экранизации, безусловно, очень повезло. Просто потому, что в творении Булгакова ее тоже с избытком, автор неоднократно ее прямо и недвусмысленно подчеркивает – и это означает, что женская нагота в книге не просто так, она ВАЖНА.

В середине 90-х в нашей насквозь ханжеской стране как раз случилось «окно», когда снять «МиМ» максимально близко к оригиналу было МОЖНО – и Юрий Кара этим «окном возможности» воспользовался в полной мере. Вот, наугад собранные фрагменты великого романа: «Итак, Марго, – продолжал Воланд, смягчая свой голос, – чего вы хотите за то, что сегодня вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой?» Или: «…и в этом окне, заливаемом луною, увидел прильнувшее к стеклу лицо голой девицы и ее голую руку, просунувшуюся в форточку». Или вот: «Теперь снизу уже стеною шел народ, как бы штурмуя площадку, на которой стояла Маргарита. Голые женские тела поднимались между фрачными мужчинами». Булгаков с маниакальным (сейчас бы сказали «маньячным») упорством раздевает в романе буквально сотни женщин, причем среди них и мертвые отравительницы, и прислуга мессира, и даже простые советские гражданки в изрядных количествах – и, надо отдать должное, Юрий Кара всё это воспроизводит с примерным старанием. Понятно, что Бортко в своей работе 10 лет спустя и мечтать не мог о такой «похабели»… но и бал Сатаны у него выходит из-за этого благопристойным до изумления, что не соответствует ни духу, ни букве романа.

Очевидно, однако, что именно из-за обилия «обнаженки» фильм Кары безмерно бесит нынешнюю благопристойную общественность, шатает скрепы и как бы второй раз становится «персоной нон грата» в нынешней озверевшей и оскотинившейся стране, ведущей самую кровавую войну с момента окончания ВОВ, каждый день жадно (в том числе и по госканалам) смотрящей бесчисленные снафф-видео о том, как снаряды, бомбы и падающие с дронов гранаты убивают и разрывают тела людей – но жутко возмущающейся при виде голых женских грудей и черных мохнатых треугольников там, где «должны быть трусы».

Тут на самом деле интересный вопрос: а зачем Булгакову в «Мастере» было нужно столько специально артикулированной наготы? Голая Гелла, голая Маргарита, голые зрительницы из Варьете, голые гостьи бала у Сатаны? Зачем этот постоянный стриптиз? В комментариях на Ютубе под третьей, самой «разнузданной» серией с Балом, действительно похожей на порнофильм какого-нибудь Тинто Брасса, целая вакханалия возмущенных «пошлостью» кумушек, и все клеймят «бездарного режиссера», хотя в общем-то нетрудно заметить, что Кара тут ни при чем: он буквально, рабски следует за автором, великим Михаилом Булгаковым. Написано было «Голые женские тела поднимались между фрачными мужчинами» – и он именно так и снимает: мужчины – все действительно «фрачные», а женщины – голые! Почему ж претензии к Каре, а не к Булгакову?

Сейчас такое не снять, пожалуй, не только у нас, но и на всем «просвещенном Западе» – без того, чтобы тут же не нарваться на какое-нибудь «страшное» обвинение типа «объективации женского тела». И наоборот: никому, конечно, даже не придет в голову обвинить того же Бортко, что у него в его экранизации никаких обнаженных тел вообще нет. Хотя – почему? Это же явное, нарочитое отступление от оригинала! Причудливо тасуется колода…

Но всё-таки – зачем же Булгакову была нужна эта «объективация»? Зачем ему вообще это хулиганство в Варьете с «голыми гражданками», бегающими по сталинской Москве – он что, был ненормальный? Что за странная фантазия?!! Почитайте комменты – народ и в 2023 году все еще возмущен, требует господ артистов держать себя в рамках!

Я позволю себе предположить, что именно такой реакции Булгаков и добивался. Он именно и хотел ВЗБЕСИТЬ. Взорвать это болото. Читатели просто как-то отказываются замечать, что «Мастер», во всяком случае, в его «московской» части – это еще и пощечина общественному вкусу. Раздеть женщин-обывателей, чтобы смутить мужчин-обывателей, что вырвать у них всех хоть какие-то живые, натуральные, нутряные эмоции. Раздевание женщин – акт эпатажа. Дьявол приехал в Москву, чтобы ее встряхнуть, поставить на уши, взорвать.

Проще говоря, Булгаков (вопреки, кстати, мнению Воланда) считает москвичей какими-то недостаточно живыми. И он их раздевает, чтобы посмотреть, как мальчик, которому попала в руки девичья кукла– а что это вообще такое? Что там под платьем? И у меня, кстати, есть жуткое предположение, о котором не догадался Кара, но на что, возможно, есть намек в романе: все голые из «МиМ» должны были бы быть действительно как куклы – гладкими, без каких-либо вторичных половых признаков. Ведь есть еще одна особенность МиМ: роман, при всем его изобилии голых тел – вопиюще асексуален (как, кстати, и вся великая русская литература). В нем нет и намека на секс, а среди всех его многочисленных персонажей нет ни одного (!) ребенка.

Но это я, пожалуй, углубился куда-то совсем глубоко…