 

WION – после обострения ближневосточного конфликта в США участились проявления антисемитизма

29.10.2023, 3:59, Новости дня
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Количество инцидентов, связанных с проявлениями антисемитизма в Соединённых Штатах Америки, выросло почти на 400% за последние две недели, на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС. Это вызывает серьёзную обеспокоенность в отношении дальнейшего развития событий и призывы обеспечить безопасность, передаёт WION.

Последствия войны между Израилем и ХАМАС расходятся всё дальше. И одной из стран, которая уже серьёзно пострадала от этих последствий, являются Соединённые Штаты Америки. По имеющимся данным, количество антисемитских инцидентов в США выросло примерно на 400 процентов.

Такой всплеск этих инцидентов наблюдается спустя более чем две недели, прошедшие с момента начала войны на Ближнем Востоке. Среди американцев всё больше распространяется антисемитизм — чувство враждебности к евреям.

Рост антисемитизма также наблюдался в США и в 2022 году, и во всём мире видно мало признаков ослабления этой тенденции. Согласно отчёту, опубликованному правозащитной группой «Антидиффамационная лига», большинство антисемитских инцидентов связаны с преследованиями, вандализмом и нападениями.

При этом из 312 зарегистрированных подобных случаев 190 были напрямую связаны с войной между Израилем и ХАМАС. Кроме того, на различных платформах для обмена сообщениями в интернете были замечены призывы к насилию.

Уровень распространения антисемитизма в США повышался ещё до начала войны. В 2022 году там было зафиксировано почти 3700 антисемитских инцидентов — это больше, чем когда-либо ранее, с того момента как в 1979 году начали отслеживать статистику подобных инцидентов.

Тем не менее вскоре ситуация может вновь оказаться под контролем, согласно заявлениям Министерства юстиции США, которое отслеживает растущие угрозы, направленные против евреев и мусульман в условиях конфликта.

Ссылаясь на рост числа преступлений на почве ненависти в отношении мусульман, арабов и евреев, Министерство внутренней безопасности США также выступило с предупреждением о том, что усиление израильских авиаударов по объектам ХАМАС и возможное наземное вторжение на территорию сектора Газа вынуждает США находиться в обстановке повышенных угроз в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Дата выхода в эфир 27 октября 2023 года. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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