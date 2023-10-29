Мнение: Два Мастера и Две Маргариты: сравним!

Ну и о деталях – просто сравним фильм Юрия Кары 1994 года и сериал Бортко 2005 (кажется) года. Что лучше? Оценим чисто объективно, без гнева и пристрастия.

1. О первом я уже написал в предыдущем посте: фильм Кары точнее следует первоисточнику, поскольку в нем много откровенной “обнаженки” – чего по понятным причинам нет и не могло быть в сериале, снятом для показа по телевидению (очевидно, что самая аутентичная “Маргарита” должна была бы быть снята для показа по кабельному ТВ на манер “Игры престолов” – вот только в этом случае там можно было б отразить замысел Булгакова по полной).

2. Как уже было сказано – у Бортко однозначное преимущество в плане саундтрека, поскольку музыка Корнелюка – на грани гениальности. Его “бал у Сатаны” фантастически хорош, не зря потом эта музыка зажила своей жизнью и стала мемом.

3. Еще б я отметил, что Владислав Галкин в роли Иванушки Бездомного (Бортко) всё-таки выигрывает у молодого Гармаша (Юрий Кара) в той же роли. И не потому, что Гармаш как-то неорганичен или хуже, а потому, что Иванушка Галкина – фантастически хорош! Это просто ЕГО роль, тут 100%-попадание. Гармаш весьма неплох, но там все ж разница – как между подлинником и копией.

4. А дальше уже идут преимущества Кары (1994). Возьмем одну из главных ролей – Воланда. Тут, по-моему, не может быть в принципе двух мнений: Гафт – прекрасный Воланд, а Басилашвили – при всем уважении – вообще не Воланд. Какой, извините, Воланд из Самохвалова? Басилашвили не хватает властности и попросту харизмы. Это просто не его роль.

5. Я, признаюсь, люблю актрису Анну Ковальчук. Она милая, далеко не бездарная, красивая, и в сериале Тайны следствия, где она – работник прокуратуры, Ковальчук играет вполне достойно. В принципе, могла бы считаться и вполне неплохой Маргаритой… Но не на фоне совершенно блистательной Вертинской! Тут, опять-таки – даже не о чем спорить. Читал массу комментов, в которых кумушки “не оставляли от Вертинской мокрого места”: она, дескать, “утратила талант”, “сыграла безобразно”, “играет кокотку”, “работницу борделя” и т.п. То ли дело Ковальчук, которая, как и всегда, играет образцовую работницу прокуратуры!

Вертинская, однако – Маргарита, поскольку Маргарита такая и есть: она и легкомысленная, и кокетка, и живет эмоциями, и вообще женщина до мозга костей – что 50-летняя (!) актриса и показала с невероятным мастерством. Ковальчук – милая, уютная и правильная, но про Вертинскую зато можно сказать: “Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих! Так поражает молния, так поражает финский нож!”

6. Про Понтия Пилата у нас уже вышел спор в комментах. Да, его играют два блистательных артиста, два титана советского кино – Михаил Ульянов и Кирилл Лавров. Так сказать, “маршал Жуков” и “академик Курчатов”. Они практически были ровесники (и умерли в один год), однако в момент съемок конкретно в “МиМ” Ульянов был на 10 лет моложе – и это, извините, чувствуется. Лавров у Бортко уже был смертельно болен, поэтому его Пилат – тоже умирающий (что разворачивает историю в какую-то иную, не совсем булгаковскую сторону). Ульянов играет, может, не так тонко, играет солдафона – но, мне кажется, это точнее. Впрочем, тут я субъективен, и в принципе готов признать ничью.

7. Иешуа. Тут можно сказать, что Иешуа в сериале у Бортко вполне достойный, и даже более чем – Безруков. Над Безруковым принято ржать за его “всеядность” (вечно играет какой-то бред), но на самом деле он – блестящий артист, один из лучших в России после совка. Но – и тут Бортко не свезло: его козырного туза неожиданно побил джокер, оказавшийся в колоде у более старшего поколения. Иешуа у Кары играет Николай Бурляев, и это именно джокер всего советского кино. Как человек он, видимо, и крайне глупый, и вообще клинически сумасшедший, с невероятными закидонами, неприятный; но при этом как актер он – чистокровный гений, и всё. Один на миллион. Как начал в “Андрее Рублеве”, так и продолжил. Актер термоядерной мощи. На фоне Бурляева про в общем-то прекрасного Безрукова и сказать-то в общем нечего, ну а его Иешуа – просто космос.

7. Свита Воланда. Начнем с Филиппенко, тем более, что он играл в обеих экранизациях (рекорд!), причем – разных персонажей. Зрители в отзывах пеняли Филиппенко, что он в роли Коровьева (1994) “слишком много кривляется” – но это уже какая-то полная ересь. На мой взгляд, Коровьев у Кары – вообще одна из лучших ролей в фильме, и Филиппенко играет просто блистательно, главное – он идеально подходит именно под этого персонажа! Вспомним, как говорит сам Воланд о Коровьеве: “Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, – ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом, – его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл!”

То есть Коровьев и ДОЛЖЕН “кривляться” именно чрезмерно, до икоты, до упора, напропалую – это его наказание, его “епитимья”, если хотите. И в игре Филиппенко как раз такой надрыв и чувствуется. Как там идет уже авторская речь – “Вряд ли теперь узнали бы Коровьева-Фагота, самозванного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводах консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотою цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом”. “Никогда не улыбаться” – это тоже “чрезмерно”. Вот такого человека (?) Филиппенко и сыграл. И Абдулов (игравший Коровьева в сериале) – отличный актер, но у него существенный минус – он вообще не Коровьев.

И наоборот: Филиппенко в роли Азазелло – НЕ ТО. По той же причине, по какой Абдулов – не Коровьев. Филиппенко лукав и может быть страшен, а Азазелло – прям и страшен. Поэтому в роли Азазелло почти идеален Стеклов (1994).

8. Гелла лучше у Кары – хотя бы потому, что в этой роли с примерным бесстыдством почти весь фильм щеголяет голой сам Александра Захарова, дочка худрука Ленкома; аутентичность! Кто играл Геллу у Бортко, я даже не запомнил, увы.

В общем, конечно, и фильм Кары тоже не шедевр. Он снят очевидно почти без денег, под честное слово, сюжет скомкан, спецэффекты (и это в экранизации мистического романа!) такие скромные, что прямо слезы наворачиваются на глаза. Тут, впрочем, стоит заметить, что и экранизация Бортко, хоть и сделана уже в “тучные нулевые”, в плане “богатства” недалеко ушла – почти такое же убожество. И коты ни там, ни там не удались, вообще, с Котом Бегемотом во ВСЕХ экранизациях Булгакова – какой-то безнадежный провал.

Как бы то ни было, но в фильме Кары голая дразнящая Москва, блистательная Маргарита, отличный Понтий Пилат, сногсшибательно харизматичный Воланд и просто космический Иешуа. А в сериале у Бортко – только волшебная музыка Корнелюка и абсолютно булгаковский Иванушка. Счет – разгромный.