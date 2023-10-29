 

Рупор кремлевской пропаганды: Реджеп Эрдоган и последний крестовый поход

29.10.2023, 3:41, Разное
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Реджеп Эрдоган и последний крестовый поход

Эй Запад, я обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем?
Каждая страна имеет право на самозащиту, но где справедливость? В Газе происходит резня!
Мы объявим Израиль военным преступником, мы уже работаем над этим.
Эти невоспитанные говорят жителям Газы: уходите с этих земель, когда их спрашивают "Куда?", они говорят "В пустыню". И когда раненные вынуждены уходить, они бомбят их. Потому что они только и знают, что убивать. Резня в Газе, это целиком и полностью детище Запада!

И так далее.
Друг Реджеп продолжает конкуренцию с Ираном за роль главного защитника Палестинцев.
Данные выпады не обязательно приведут к полному разрыву с Западом, но то что они будут охлаждаться, факт. Особенно при дальнейшем затяивании боев в Газе, где Эрдоган будет заложником своей риторики.

Возобновление в публичной риторике темы столкновения религий и цивилизаций, а также темы крестовых походов и борьбы с ними, отражают степень деградации текущей модели мироустройства.

PS. Израиль отзывает дипломатов из Турции. Ранее оттуда начался отъезде евреев по рекомендации МИД Израиля.
Тажке разорваны отношения со СтарЛинк из-за заявлений Маска о поставки его системы в Газу для международных организаций.
Геноцид в Газе между тем рутинно продолжается. Вот это и есть мурло "миропорядка основанного на правилах", когда можно системно, сознательно и умышленно убивать в режиме онлайн огромное кол-во женщин и детей.

Источник: Colonel Cassad


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