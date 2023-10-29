Мнение: Женщины в строю

В Израиле сегодня объявили “наземную операцию”.

А я только сейчас осознал: поскольку в Израиле все (!) женщины военнообязанные и служат наравне с мужчинами – получается, что из призванных там 300 тысяч мобилизованных примерно тысяч 150 – женщины! И они, стало быть, тоже сейчас, наравне со всеми, пойдут штурмовать Газу. Кто-то (а возможно и многие) – в составе штурмовых групп!

Как-то всё это дико. Песня “До свидания, девочки. Девочки! Постарайтесь вернуться назад” зазвучала с новым смыслом.