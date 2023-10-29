 

Мнение: Женщины в строю

29.10.2023, 2:38, Разное
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В Израиле сегодня объявили “наземную операцию”.
А я только сейчас осознал: поскольку в Израиле все (!) женщины военнообязанные и служат наравне с мужчинами – получается, что из призванных там 300 тысяч мобилизованных примерно тысяч 150 – женщины! И они, стало быть, тоже сейчас, наравне со всеми, пойдут штурмовать Газу. Кто-то (а возможно и многие) – в составе штурмовых групп!
Как-то всё это дико. Песня “До свидания, девочки. Девочки! Постарайтесь вернуться назад” зазвучала с новым смыслом.

Источник: Размышления вольного социолога


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