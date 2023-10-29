Мнение: О людях опасной профессии… Кто стоит за смертями в «Лукойле»?

Многие говорят, что ушёл третий, на самом деле — шестой. Все — за 2022-2023 гг. Притом что люди по нынешним меркам совсем не старые, да ещё с такими возможностями доступа к первоклассной медицине, личной охране, бытовому комфорту и средствам снять стресс, которые даже не снились обычным россиянам. И многим необычным — тоже.

А всех их объединяет одна крупная нефтяная компания России.

На уходящей неделе в возрасте 66 лет скончался председатель совета директоров российской нефтяной компании «Лукойл» Владимир Некрасов. Его смерть была внезапной — причиной названа острая сердечная недостаточность. Есть и менее официальная версия, но можно ли ей верить? Тем более, что нечто подобное уже звучало, а про новопреставленного известно, что он регулярно наблюдался в одной из лучших австрийских клиник.

Это уже третья смерть топ-менеджера компании с мая прошлого года. Так, 1 августа 2022 года умер предшественник Владимира Некрасова на посту руководителя совета директоров, вице-президент компании Равиль Маганов. Сообщалось, что он выпал из окна Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве. А в мае прошлого года странной смертью умер 43-летний топ-менеджер компании Александр Субботин (некоторые добавляют к его должности слово «бывший»). Он скончался в Мытищах после сеанса у местных шаманов. Менее известно широкой публике, что в том же году в Югре в возрасте 48 лет скончался прямо на рабочем месте генеральный директор ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «Лукойл — Западная Сибирь» (100-процентная «дочка» ПАО «Лукойл») Олег Зацепин. И в том же ХМАО ушли в мир иной ещё двое руководителей различных дочерних компаний

Немудрено, что пошли «нехорошие» слухи. Мол, уже #скоро последует национализация «Лукойла» с дальнейшей «передачей его полезным людям». Среди этих полезных людей, по тем же слухам, братья Ковальчуки и глава «Роснефти» Игорь Сечин. Также поговаривают, что нефтекомпания перейдет под контроль одной из существующих финансово-промышленных групп. Такие проекты зачастую реализуют как спецоперацию: неожиданно, без возможности откатить обратно, возможно сопроводив изъятие актива уголовным делом. С большими компаниями в России раньше обычно так и поступали. Об этом говорят, например, кейсы «Башнефти» Владимира Евтушенкова, ЮКОСа Михаила Ходорковского (иноагент) или Fesco братьев Магомедовых. Возможно, что в текущем случае кто-то решил проявить более креативный подход из опасения «силового ресурса» у оппонента.

Что ж, «дыма без огня не бывает»?

И кому это выгодно?

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