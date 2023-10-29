 

Как женская интуиция влияет на развитие инноваций и креативности в бизнесе

29.10.2023, 1:45, Новости дня
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Не хотелось бы разграничивать профессиональные компетенции по гендерным принципам, но, наблюдая за мужчинами и женщинами, можно отметить, что мужчины смотрят на вещи глобально, а женщины больше подмечают тонкости, видят эстетику, настроение, гибко относятся к переменам, легче подстраиваются под новые тенденции.

Женщины выполняют много задач параллельно, в этом их эффективность, особенности работы нашего мозга позволяют действовать в мультизадачности. Генетически мы устроены так, что создаем условия для продолжения жизни, обустраиваем быт, принимаем множество решений на уровне быта, семьи, отношений. Мужчины же в свою очередь чаще рискуют, рвутся в бой, не всегда задумываясь о последствиях. Поэтому женщина, с присущей ей заботой о детях и доме, всегда взвешенно принимает решения, оценивает риски и рассматривает разные возможности. На первый план выходит ее интуиция и способность к предчувствию. Физиология позволяет одновременно думать и чувствовать, понимать ситуацию без необходимости логических объяснений и обоснований.

В бизнесе интуиция и креативность помогает принимать быстрые и правильные решения, даже в условиях жесткой конкуренции и нехватки информации. Женская интуиция и креативность это особый инструмент, благодаря которому строятся успешные бизнесы


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