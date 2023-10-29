Bloomberg – союзники Вашингтона всё больше опасаются, что из-за перенапряжения своих сил США обделят кого-то из партнёров

Несмотря на заверения Байдена о том, что США способны противостоять всем угрозам одновременно и выполнять обещания об оказании помощи, союзники Вашингтона в Азии и Европе опасаются, что Соединённые Штаты перенапрягли свои силы, пишет Bloomberg. Это, по их мнению, может привести к тому, что Америке в конечном итоге придётся обделить кого-то из своих партнёров.



AP

Джо Байден, придя к власти, заявил, что Америка вернулась. Теперь, столкнувшись с горячими конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине, а также с надвигающейся холодной войной с Китаем, США начинают выглядеть так, будто они перенапрягли свои силы, пишет Bloomberg.

Оборонная промышленность США, являющаяся, по словам Байдена, «арсеналом демократии», изо всех сил пытается произвести достаточно артиллерийских снарядов, чтобы Украина могла продолжать выпускать их по российским войскам. Пентагон бомбит цели в Сирии, направляя в регион средства ПВО для защиты своих войск на случай, если война Израиля против ХАМАС спровоцирует новые атаки врагов. Тайвань, ещё один американский союзник, увеличил объём заказов на американское оружие, поскольку Китай противостоит ему на стратегических морских путях.

В столицах Европы и Азии официальные лица всё больше обеспокоены тем, что некоторых партнёров в конечном итоге могут обделить, поскольку резкий рост одновременных вызовов ограничивает способность США реагировать на происходящее, а американская оборонная промышленность изо всех сил пытается произвести достаточно вооружений для всех этих конфликтов. Союзники Вашингтона при этом опасаются, что соперники в Пекине, Москве и Тегеране не упустят открывающихся для них возможностей.

Тревогу усугубляют президентские выборы в США, до которых осталось чуть больше года и которые могут вернуть в Белый дом Дональда Трампа с его разговорами о выходе из альянсов, о заключении сделок с Россией и об открытом противостоянии Ирану и Китаю.

Бюджетный запрос Байдена на помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере $106 миллиардов уже сталкивается с препятствиями со стороны республиканцев в конгрессе. Американский президент поспешил заверить мировых лидеров в том, что США способны противостоять всем угрозам одновременно и выполнить свои обещания об оказании поддержки.

Между тем, по словам американских чиновников, разворот Америки на восток, вероятно, замедлится.

США занимались выводом своих ресурсов из ближневосточного региона, чтобы направить их для противостояния Китаю и России. Вашингтон был уверен в том, что Израиль, достигнув исторического сближения с ключевыми арабскими странами, сможет обеспечить свою безопасность без широкого присутствия Соединённых Штатов в этом регионе, указывает издание со ссылкой на осведомлённый источник.

Теперь же всё это оказалось под вопросом, и США подталкивают Израиль отложить наземное наступление на ХАМАС в секторе Газа, пока Вашингтон укрепляет оборону в регионе. По словам американских чиновников, неспособность Израиля обнаружить нападение ХАМАС и защитить себя от него в самом начале также порождает вопросы о его хвалёном военном потенциале.

После атаки ХАМАС 7 октября США начали перебрасывать свои силы обратно на Ближний Восток. Байден направил в регион две авианосные группы и системы ПВО, а также привёл в повышенную боеготовность тысячи военнослужащих, что стало сигналом Ирану и другим соперникам в регионе не вступать в борьбу, когда Израиль начнёт ожидаемое наземное вторжение в сектор Газа.

Но это послание, направленное на сдерживание противников, похоже, не дошло до своих адресатов. После серии атак на военные базы США в Сирии и Ираке американские военные самолёты на этой неделе нанесли удары по целям в Сирии.

И всё это происходит, как отмечает Bloomberg, в тот самый момент, когда доля военных расходов в американской экономике находится на самом низком уровне за более чем два десятилетия, когда оборонная промышленность США не готова к внезапному наращиванию производства. Сейчас существует только пять так называемых генеральных подрядчиков, находящихся на вершине оборонной пищевой цепочки. В 1993 году, сразу после окончания холодной войны, их было 51, напоминает издание.

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