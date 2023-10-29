 

«Оружие не положит конец войне» — немецкий политик призвал коллег к дипломатии

29.10.2023, 0:30, Новости дня
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СвДП входит в немецкую правящую коалицию и настаивает на военных поставках на Украину. Но на региональном уровне всё больше членов партии высказывают критику этой политики Берлина. Томас Кеммерих, лидер партии в Тюрингии, считает, что «оружие не положит конец войне» и у Германии есть «долг», который обязывает её настаивать на поиске дипломатического решения. Он также не уверен, что «феминистская внешняя политика» Анналены Бербок уместна, не стоит «объяснять другим нациям и странам, как им следует вести себя», — подчёркивает политик в интервью порталу NIUS.

РАЛЬФ ШУЛЕР, модератор NIUS: Вы когда-нибудь говорили со своей коллегой (по партии. — ИноТВ) Мари-Агнес Штрак-Циммерман о поставках оружия на Украину?

ТОМАС КЕММЕРИХ, глава тюрингского отделения СвДП: Конечно, не напрямую. Я думаю, что тут мы очень далеки друг от друга. Но охотно могу повторить: оружие не положит конец войне. Как я говорил, конечно, мы должны позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя, но на этом свете также есть долг мира. И за последние 14 дней мы наблюдаем рост конфликтов, что, я думаю, доставляет не только мне очень много дискомфорта.

Я считаю, что мировое сообщество должно каким-то образом объединиться и что политика также должна быть направлена на поддержание дипломатических контактов друг с другом. Не стоит путешествовать по миру, поучительно показывать пальцем — имею в виду «феминистскую внешнюю политику». Я не думаю, что в наше время уместно объяснять другим нациям, другим народам, другим странам, как им следует вести себя. Каждый на местах сам знает, как лучше.

Дата выхода в эфир 27 октября 2023 года.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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