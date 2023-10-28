Мнение: Раскол НАТО?
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В Стамбуле прошел митинг в поддержку палестинского народа, на который вышли порядка миллиона турков.
Выступил на митинге и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Вот три главных тезиса выступления президента Турции.
О Западе: «Те, кто вчера проливал крокодиловы слезы по мирным жителям, погибшим в конфликте между Украиной и Россией, сегодня безмолвствуют перед лицом гибели тысяч невинных детей в Газе».
О позиции Турции: «Эй, Запад, обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте: этот народ не умер, этот народ жив и стойко стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем теми же на Ближнем Востоке».
О резолюции ООН: «Принятие резолюции является позитивным шагом. 120 стран проголосовали в ООН и выступили против Израиля. Израиль, ты остался в мире в одиночестве, что бы ни делал. И будешь продолжать находиться в одиночестве».
Турция, между прочим, член НАТО.
Если это не раскол НАТО, что это такое?
Фотография президента Турции на митинге отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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