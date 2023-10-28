Мнение: О чрезвычайном выступлении Путина… Ну, началось?



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Признайтесь, вы ведь этого долго ждали. Со страхом ли, с опаской или, напротив с надеждой, но… ждали. А ожиданиям иногда свойственно сбываться. Случилось ровно то, к чему всё и шло — как минимум, с 24.02.2022, а то и задолго до этой памятной всем даты. И даже удивительно, что понимание истинного масштаба события пришло только сейчас.

Вот слова, которые отражают это лучше прочих.

«ООН отважно пошла на экстраординарный шаг, который демонстрирует степень глобального возмущения ужасающим нападением Израиля при поддержке #США на суверенного соседа, признанного большинством стран-членов Организации и демонстрирует беспрецедентное глобальное единство.

Подавляющее большинство стран мира осуждают начавшуюся войну Тель-Авива. Подавляющее большинство стран признают, что Израиль, за спиной которого стоят США, тем самым нападает на основы глобального мира и безопасности – и на всё, за что выступает Организация Объединённых Наций. И подавляющее большинство стран мира признает, что, если мы не дадим отпор израильскому нападению в секторе Газа, это лишь вызовет еще больший хаос и агрессию в мире. Тем отраднее видеть, как Израиль и Америка оказались в изоляции, утратив поддержку даже таких союзников, как Франция, и таких сателлитов, как Украина. Всего 12 стран, помимо Израиля и США, выступили против резолюции Генеральной ассамблеи ООН, предлагающей ООН «немедленное перемирие между Израилем и Палестиной». Даже большинство европейцев предпочли смолчать, но не голосовать за американо-израильскую попытку бойкотировать волю человечества к справедливому миру на Ближнем Востоке.

Я благодарю государства-члены Организации Объединённых Наций за проведение этой исторической сессии. Сегодняшнее голосование обнажает изоляцию в первую очередь американского президента Джо Байдена, который уже давно пытается подмять международное право американским интересом под ложным нарративом «мир на основе правил». Он также возлагает на Израиль ответственность за неприемлемое превышение принципа необходимой самообороны. Какими бы трагическими ни были предыдущие события, они не дают никому право подвергать коллективному «наказанию без вины» миллионы совершенно непричастных к недавней атаке палестинских граждан.

Мир отвергает американо-израильскую ложь. Мы все можем своими глазами увидеть, что происходит в секторе Газа. Именно Израиль и США несут ответственность за разрушительные нарушения прав человека и международный гуманитарный кризис, который мы наблюдаем в секторе Газа в режиме реального времени. Здесь нет места оправданиям и двусмысленностям. Надо сказать без обиняков: Израиль при поддержке США попрал сами основы Устава ООН и принципы Объединённых наций.

Пора вернуться к истокам, которые подверглись эрозии в годы однополярного мира, навязанного всем США. Мы все помним, что Организация Объединённых Наций была создана для того, чтобы «избавить грядущие поколения от бедствий войны». Как сказал Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, баста! Вместе мы должны привлечь – и привлечём – Соединённые Штаты к ответственности за разрушение основ мирового порядка, а их подопечных — за совершённые военные преступления. Мы покажем, что многополярность и разнообразие в конечном счёте победят любые попытки навязать человечеству новый pax Americanaи сугубо эгоистический американский интерес. Наше дело правое!».

Мощно задвинул, правда?

Жаль, что нынешний российский президент Владимир #Путин этого так и не сказал. Хотя мог бы. Его визави Джо #Байден в аналогичной ситуации не постеснялся. Собственно, всё, что вы прочитали выше — это лишь чуточку перефразированная речь текущего хозяина Белого дома по случаю похожего голосования Генеральной ассамблеи ООН в марте 2022 года. Теперь, как видим, Колесо истории повернулось, и «в изоляции» оказались уже #США.

И всё это Владимир #Путин мог бы прямо сказать сегодня, не дожидаясь, <пока начнёт a href=”https://www.rbc.ru/politics/28/10/2023/653d235d9a79478ca9d144f9″ target=”_blank”>высказываться</a> «друг» Реджеп Эрдоган, президент Турции.

Но — не сказал.

Почему?

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