Мнение: Надрывающиеся США, Россия как северный Иран и Израиль против ООН

1. Блогер Руслан Карманов комментирует стратегическую ловушку в которую Соединённые Штаты сами себя неосмотрительно загнали. Помимо кризиса на Украине (искусственно созданного США) и кризиса на Ближнем Востоке (также в немалой степени созданного американцами) на американцев скоро может свалиться новый груз, в виде горячей фазы Тайваньского кризиса. Вытянуть сразу несколько конфликтов в разных частях планеты США смогут навряд ли (ссылка):



Карикатурист достаточно точно изобразил ситуацию, вплоть до недожима имеющейся штанги спортсменом-ветераном. Действительно, фундаментальное событие: “Итак, США [проигнорировали] один из канонических законов войны и решили воевать во все стороны сразу”, – пожалуй, будет самым важным.

“Деньги есть”, как сказала на днях Йеллен. И совершила известную ошибку.

Деньги-то у американцев есть, вот только тратить их теперь придётся ещё и на израильтян, а брать придётся из государственного бюджета США, колоссальный дефицит которого уже не получается покрывать с помощью печатного станка. Экспортировать долларовую инфляцию в другие страны тоже же не удаётся, так как сливать облигации США начали уже даже их преданные союзники.

2. Виктор Мараховский пишет (ссылка):



Лет шесть тому назад, ув. друзья, я начал писать в СМИ тезис “русским предстоит стать евреями XXI века” – имея в виду, что нас будут расчеловечивать последовательно и методично – с тем, чтобы “никакие злодеяния в адрес русских не казались неоправданными и чрезмерными” и чтобы “исключить русских из числа подлежащих сочувствию”.

Тогда это многим казалось (и они об этом активно писали в каментах) Кремлёвской Пропагандой.

Сегодня уместней было бы сказать, что мы — не евреи XXI века и даже не палестинцы XXI века (у палестинцев есть миллиард с лишним братьев-арабов, которые им сочувствуют).

Мы даже не эфиопы XXI века, которым мир предлагает сочувствовать себе самим, потому что ему пофигу и неинтересно разбираться.

Мы скорее иранцы. То есть нашими врагами к нам безвозвратно пририсованы рога и хвост и копыта, нашими партнёрами мы рассматриваемся как непростой, хотя и значимый инструмент, а друзей, которые бы нам сочувствовали, у нас просто нет.

Тем важнее нам сочувствовать себе самим.

3. Если руководство ООН выступает против России, мы обычно спокойно выслушиваем критику, что-то отвечаем, мягко критикуем в ответ ООН за его малую полезность. А вот в Израиле решили до кучи вписать в свой длинный список врагов ещё и ООН (ссылка):

Израиль прекратит выдавать визы представителям ООН из-за позиции Антониу Гутерреша по конфликту.

Об этом в эфире Galei Tzahal сказал постпред Израиля при организации Гилад Эрдан, отметив, что его страна уже отказывает в выдаче визы заместителю Генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу. Он добавил, что «пришло время преподать им [представителям ООН] урок».

Ранее Генсек ООН говорил, что нападение ХАМАС на Израиль произошло не на пустом месте: палестинский народ 56 лет подвергается оккупации. Эрдан призывал Гутерреша немедленно уйти в отставку и называл его «неподходящим» для руководства организацией.