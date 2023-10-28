Мнение: Битва за Авдеевку

Кунгуров, которого всеми правдами и неправдами выдавили из ЖЖ, теперь жжот напалмом в Телеграме. В чем-то его выводы созвучны, как ни странно, с мыслями… Арестовича. Который в последние месяцы очень и очень скептичен в отношении потенциала своих собственных ВСУ и вообще всей украинской стратегии последнего года.

“В чем тогда для РФ смысл авдеевской операции? Оба противника находятся в безнадежном тупике, но оба категорически отказываются признавать очевидное. При недостижимости победы и Киев, и Кремль нуждаются в ее имитации. Смешно, но даже повод для переможной имитации одинаков – выборы. Конечно, в Украине велика вероятность переноса президентских и парламентских выборов, но они как раз и переносятся, потому что у действующей влады нет ярких успехов. Никто не сомневается, что если бы ВСУ вышли к морю в результате широко распиаренного наступления, то сейчас бы в полном разгаре шла избирательная компания с очевидным для всех небритым фаворитом. Точно так же и плешивому царьку нужна хоть какая-то победка, дабы подвести итог уходящему году: мол, успешно отбились от НАТО в Запорожье (скрепцы же вовсю воюют с НАТОй), скинули в Днепр все десанты на Херсонщине, взяли три города: в январе – Соледар, в мае – Бахмут, в декабре (предположительно) – Авдеевку. При том украинцы не деоккупировали ни одного. В чью пользу баланс? За отсутствием иных успехов и эти будут проданы лохоторату пропагандой, как переломные в войне.

Почему именно Авдеевка? Ответ очевиден: конфигурация линии боевого соприкосновения в виде крутой авдеевской дуги так и провоцирует на спрямление с помощью фланговых ударов. Путлеровцы предприняли тупую попытку осуществления прорывов бронегрупп в духе второй мировой. В результате мы увидели очередной бесславный погром колонн бронетехники, так и не сумевших развернуться в боевые порядки. Нечто похожее ранее происходило под Угледаром.

Может быть, они еще попробуют подобные самоубийственные атаки. А, может, и нет. В конечном итоге будут действовать по отработанному рецепту – огневой вал, за которым идут штурмовые группы. В идеале оккупанты рассчитывают навязать ВСУ сражение на размен в бахмутском формате ближнего мясного боя, всю пагубность которого для обороняющихся я описал в предыдущем посте. За отсутствием вагнеровских зеков в качестве расходного материала станут использовать тех ж зеков, но из минобороновских штрафбатов «Штурм Z». Да и регулярные части, укомплектованные чмобиками – ресурс немногим более ценный. Ключевой вопрос: поумнели украинцы, чтобы осуществлять грамотную оборону, как описано выше, или с нова будут жечь пехоту в уличных боях без малейшего шанса удержать город?

А возможностей удержать его в случае продолжения сражения у них еще меньше, чем в Бахмуте, ибо в данном случае путлеровцы опираются на Донецк, в предместьях которого и разворачиваются бои. У них нет проблем с логистикой. Авдеевка – идеальная цель для авиации, поскольку находится в полуокружении и размещение средств ПВО в ней невозможно. При необходимости русская артиллерия может вести огонь прямо из донецких кварталов, где ее легко замаскировать и скрытно маневрировать. ВСУ же имеют очень уязвимое и растянутое транспортное плечо от Покровска фактически по проселкам через Орловку. Это значит, что ни нарастить свою группировку, ни полноценно ее снабжать они не смогут. Но вместо того, чтобы спешно сооружать эшелонированную оборону в тылу, украинцы устраивают переможные пляски со скрупулезным подсчетом орковских потерь и воплями «Будем стоять до конца!».

Если так, то подтверждается мой тезис о том, что украинская война – соревнование идиотов в том, кто больше затупит. Если для русских абсолютной тупостью было само вторжение, то на оперативно-тактическом уровне украинцы пока тупят масштабнее и ярче” (КУНГУРОВ).

Честно говоря, чем дальше, тем непонятнее, что вообще происходит и какие, пусть даже глупые, задачи ставят перед собой обе стороны. Выпустить друг другу побольше крови? Сделать как можно больше разрушений, взорвать как можно больше боеприпасов?

А зачем? Кромешная бессмыслица.