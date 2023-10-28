 

Россиянам посоветовали, где можно провести ноябрьские праздничные выходные

28.10.2023, 20:10, Разное
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В ноябре, в праздничные выходные с 4 по 6 число, россиянам можно отправиться в удивительные города Золотого кольца и Серебряного ожерелья России. такой совет дал Сангаджи Тарбаев, глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Тарбаев также предложил несколько других вариантов для туристов. Если им хочется продлить осенний сезон, Калининград и его область приглашают насладиться особой атмосферой приморских городов и поучаствовать в разнообразных гастрофестивалях.

Для тех, кто ищет лечебные процедуры и релаксацию, рекомендуется посетить регион Кавказских минеральных вод. Здесь санатории предлагают широкий выбор услуг как с медицинским лечением, так и без него, что делает его популярным круглогодично.

Альтернативным вариантом являются курорты Северного Кавказа, такие как Кабардино-Балкария, Дагестан и Чечня. Каждый из этих регионов богат своей уникальной культурой, историей, разнообразием кухни и национальным колоритом.

Для поклонников горнолыжных курортов депутат рекомендует отправиться на Дальний Восток, где можно найти такие места, как “Горный воздух” в центре Южно-Сахалинска, термальные источники Курильских островов и вулканы на Камчатке.

Сам Тарбаев признался, что планирует провести ноябрьские праздники в Бурятии, на берегу озера Байкал.


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