 

Ничего себе! Вот как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской

28.10.2023, 20:00, Новости дня
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33-летняя дочь Любови Успенской, Татьяна Плаксина, активно продолжает завоевывать популярность на российской эстраде, радуя публику новыми музыкальными композициями. Звездная мама всячески верит в талант дочери и активно ее поддерживает.

Татьяна уже успела несколько раз стать клиенткой пластических хирургов, впрочем, как и ее знаменитая мама. Хотя в случае с Любовью Успенской опыт пластических операций не всегда становился удачным. Свидетельством тому является нашумевший скандал с хирургом Тимуром Хайдаровым, работой которого остались недовольна не только Успенская, но и певица Слава и Ирина Дубцова.

Однако Татьяне Плаксиной переживать не о чем. Недавно в соцсети появилась опубликованная ею фотография, на которой начинающая певица предстала без яркой косметики и даже без специальных фоторедакторов.

Этим кадром Плаксина просто привела подписчиков в восторг. Публика отметила, что Татьяна очень преобразилась, смыв с себя макияж. Поклонники считают, что естественный образ дочери Любови Успенской куда лучше, чем слои косметики на ее лице. “Так даже лучше!”, “Ничего себе! Вот это преображение!”, – заметили подписчики.


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